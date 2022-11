La squadra del momento sono i Boston Celtics, che conquistano il loro nono successo consecutivo, superando 117-109 i New Orleans Pelicans. Decisivo un primo quarto da 40 punti per la squadra di Joe Mazzulla, che allunga subito e poi gestisce il vantaggio. Jaylen Brown chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, ma importantissimo è anche Derrick White con 26 punti, mentre per i Pelicans, privi di Zion Williamson, ci sono 25 punti di Brandon Ingram. Sono undici le partite di una ricchissima notte NBA , superando 117-109 i New Orleans Pelicans. Decisivo un primo quarto da 40 punti per la squadra di Joe Mazzulla, che allunga subito e poi gestisce il vantaggio. Jaylen Brown chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, ma importantissimo è anche Derrick White con 26 punti, mentre per i Pelicans, privi di Zion Williamson, ci sono 25 punti di Brandon Ingram.

E’ stata anche la notte del duello tra Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo. La sfida la vince il centro di Philadelphia, guidando i suoi Sixers alla vittoria per 110-102 con una doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi. Ottimo anche il contributo di Tyrese Maxey (24 punti), per una Philadelphia che ha rimontato lo svantaggio iniziale, trovando quella che è la terza vittoria consecutiva, sempre senza James Harden. Antetokounmpo gioca un’ottima partita, ma non bastano i 25 punti e 14 rimbalzi messi a referto, con i Bucks che devono ancora recuperare molti giocatori importanti dall’infermeria (Middleton, Matthews, Ingles e Connaughton).

Dopo le tante difficoltà dell’ultimo periodo, i Golden State Warriors si aggrappano alle loro certezze e davanti al loro pubblico battono 111-101 i New York Knicks grazie soprattutto ad uno Steph Curry da 24 punti e 10 assist. Venti punti anche per Klay Thompson ed Andrew Wigggins, mentre Draymond Green va quasi a caccia della tripla doppia con 10 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Altra squadra lontana dalle proprie aspettative sono i Los Angeles Lakers, ma anche per i californiani è una sera positiva con il successo 128-121 sui Detroit Pistons. Senza LeBron James, Anthony Davis si prende la squadra sulle spalle e la guida alla vittoria con una doppia doppia da 38 punti e 16 rimbalzi.

Nella notte è sceso in campo anche Simone Fontecchio. Per l’italiano ci sono stati nove minuti sul parquet con quattro punti e 1 rimbalzo all’attivo. Vincono, però, i suoi Utah Jazz un match tiratissimo contro i Phoenix Suns per 134-133, guidati da un eccezionale Lauri Markkanen da 38 punti. A Phoenix non basta la super prestazione di Devin Booker, che mette a referto 49 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi.

Quinta partita consecutiva saltata da Paolo Banchero, che resterà fuori almeno un’altra settimana per la distorsione alla caviglia patita contro Houston. I suoi Orlando Magic, però, fanno festa lo stesso grazie alla tripla della vittoria a cinque secondi dalla fine di Jalen Suggs (20 punti) nel 108-107 contro i Chicago Bulls di un DeMar DeRozan da 41 punti.

Restando sempre nella Eastern Conference, sono due le partite finite ai supplementari: nella prima Cleveland batte 132-122 gli Charlotte Hornets con protagonista la coppia Darius Garland (41 punti) e Donovan Mitchell (34 punti), mentre nella seconda gli Washington Wizards superano 107-106 i Miami Heat in un match che ha visto l’overtime terminare 3-2 per i padroni di casa, guidati dai 27 punti di Bradley Beal.

A concludere la vittoria 121-110 dei Memphis Grizzlies sugli Oklahoma City Thunder grazie alle doppie doppie di Jaren Jackson Jr. (25 punti e 12 rimbalzi) e Ja Morant (19 punti e 11 assist). Vincono anche gli Indiana Pacers sul campo degli Houston Rockets per 99-91 con i 19 punti di Tyrese Haliburton.

