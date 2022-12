Sono solo tre le partite disputate questa notte per la per la NBA 2022-2023 , ma non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni americani e non solo. Scopriamo come sono andate queste tre sfide giocate oltreoceano nella Lega cestistica più famosa al mondo

I Cleveland Cavaliers (16-9) sconfiggono di fronte al proprio pubblico i Los Angeles Lakers (10-13) per 116-102. Dopo un primo quarto equilibrato (27-26), i padroni di casa provano a prendere il largo nel secondo parziale (57-49). Reazione dei Lakers nella ripresa, ma alla terza sirena Cleveland è ancora davanti (84-83). Nell’ultima frazione la franchigia dell’Ohio spinge sull’acceleratore e vola letteralmente nel punteggio fino al +14 (116-102) con cui si aggiudica la sfida. Donovan Mitchell esagera e segna ben 43 punti, mentre Jarrett Allen firma una doppia doppia da 24 punti ed 11 rimbalzi. Per i Lakers, invece, doppia doppia di LeBron James con 21 punti e 17 rimbalzi.

Colpo esterno per i Detroit Pistons (7-19) che sorprendono a domicilio i Miami Heat (11-14) per 96-116. Gli Heat si trovano davanti alla prima sirena (25-20), con gli ospiti che inseguono a tre lunghezze prima del riposo di metà partita (50-47). Nel terzo quarto Detroit riesce a mettere la freccia (73-78), incrementando nettamente il margine nella frazione conclusiva: Miami rimane al palo e non riesce a contenere l’attacco dei Pistons, che vincono con ben venti punti di scarto (96-116). Assente Cade Cuddingham per infortunio, è Bojan Bogdanovic a trascinare i suoi con 31 punti (doppia doppia, invece, per Isaiah Steward con 11 punti ed 11 rimbalzi). Tra i padroni di casa, invece, 34 punti di Tyler Herro e doppia doppia dia Bam Adebayo (21 punti e 15 rimbalzi).

Vittoria in trasferta anche per i Dallas Mavericks (13-11) che espugnano la Ball Arena di Denver battendo i Nuggets (14-10) per 115-116. Ospiti davanti fin dal primo quarto (29-36), con Denver che prova a rimanere a contatto dopo 24’ di gioco (58-64). Nella ripresa è ancora la franchigia texana a dettare i ritmi (86-91), con i Nuggets che tentano il tutto per tutto nei minuti finali (112-111): Dallas non si scompone e trova la zampata decisiva per portarsi a casa il match (115-116). Tripla doppia di Luka Doncic (22 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), con Tim Hardway Jr. che mette a referto ben 29 punti. Sfiora la tripla doppia invece Nikola Jokic (19 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist), con 27 punti di Aaron Gordon e 20 di Bones Hyland).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers 116-102

Miami Heat-Detroit Pistons 96-116

Denver Nuggets-Dallas Mavericks 115-116

