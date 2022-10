Dopo cinque sconfitte consecutive, arriva la prima vittoria stagionale dei Los Angeles Lakers, che superano 121-110 i Denver Nuggets. Un successo costruito dai Big Three dei californiani, che questa volta riescono ad essere tutti partecipi nel successo di Los Angeles. LeBron James chiude con 26 punti, Anthony Davis va in doppia doppia (23 punti e 15 rimbalzi) e c’è anche il contributo dalla panchina di Russell Westbrook (18 punti, 8 assist e 8 rimbalzi). A Denver non basta un Nikola Jokic da 23 punti e 14 rimbalzi. Sono otto le partite della notte NBA . Un successo costruito dai Big Three dei californiani, che questa volta riescono ad essere tutti partecipi nel successo di Los Angeles. LeBron James chiude con 26 punti, Anthony Davis va in doppia doppia (23 punti e 15 rimbalzi) e c’è anche il contributo dalla panchina di Russell Westbrook (18 punti, 8 assist e 8 rimbalzi). A Denver non basta un Nikola Jokic da 23 punti e 14 rimbalzi.

Clamorosa sconfitta dei Golden State Warriors sul campo di Detroit. I campioni in carica cedono nettamente 128-114 contro i Pistons trascinati da un Cade Cunningham, che ha sfiorato la tripla doppia. 23 punti, 11 rimbalzi e 9 assist per la stella di Detroit, mentre agli Warriors non bastano i 32 punti di Steph Curry e i 30 di Jordan Poole.

Quarta vittoria consecutiva dei Phoenix Suns, che si portano in vetta alla Western Conference dopo il comodo successo sugli Houston Rockets per 124-109 con un Devin Booker da 30 punti. Restando sempre nella Western Conference, prosegue l’ottimo avvio di stagione dei New Orleans Pelicans, che ritrovano in campo Zion Williamson (21 punti e 12 rimbalzi) e l’ex prima scelta è decisiva nella vittoria sui Los Angeles Clippers per 112-91.

Tutto facile per i Boston Celtics contro i Washington Wizards (112-94) grazie alla coppia Jaylen Brown (24 punti e 10 rimbalzi) e Jayson Tatum (23 punti). Vittoria agevole anche dei Cleveland Cavaliers (121-108) con un Donovan Mitchell da 38 punti. In chiusura il successo dei San Antonio Spurs sui Minnesota Timberwolves per 107-98 con 25 punti di Keldon Johnson.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 91-112

Boston Celtics – Washington Wizards 112-94

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 121-108

Detroit Pistons – Golden State Warriors 128-114

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 107-98

Dallas Mavericks – Orlando Magic 114-105

Phoenix Suns – Houston Rockets 124-109

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 121-110

