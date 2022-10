Nella notte italiana si sono giocate otto partite della della stagione 2022-2023 di NBA e in campo sono scese 16 squadre. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Delle sorti di Paolo Banchero e Simone Fontecchio vi raccontiamo qui e ci concentriamo sulle altre partite.

Vittoria in trasferta, per i Toronto Raptors che superano 90-98 i Miami Heat in rimonta e con un grande finale, in un match dove spiccano i 22 rimbalzi di Precious Achiuwa. Prima sconfitta, invece, per i Boston Celtics che cedono 120-102 in casa dei Chicago Bulls, che dominano praticamente tutto il match e dove non bastano i 26 punti di Jayson Tatum.

Vittoria per i Philadelphia 76ers, che superano gli Indiana Pacers 120-106 in una partita senza storia e dove James Harden sfiora la tripla doppia con 29 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Cadono ancora, invece, i Brooklyn Nets, che cedono 134-124 in casa dei Memphis Grizzlies, con i padroni di casa che fanno la differenza nella ripresa e dove spiccano i 38 punti di Desmond Bane e 37 di Kevin Durant. Infine, nelle ultime di partite di oggi, vittorie per i San Antonio Spurs, che superano i Minnesota Timberwolves 106-115, e per i Portland Trail Blazers, che hanno la meglio dei Denver Nuggets per 135-110.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 120-106

Miami Heat – Toronto Raptors 90-98

New York Knicks – Orlando Magic 115-102

Houston Rockets – Utah Jazz 114-108

Chicago Bulls – Boston Celtics 120-102

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 134-124

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 106-115

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 135-110

