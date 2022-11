Paolo Banchero ha vinto appena 2 delle prime 10 gare giocate in NBA ma il talento di Seattle di origini italiane sta già riscrivendo i libri dei record, della Lega e degli Orlando Magic, la franchigia che lo ha scelto col numero uno assoluto al Draft 2022. La prestazione mostruosa da LeBron James che il 29 novembre 2003 chiuse con 33 punti e 16 rimbalzi a 18 anni e 334 giorni. ha vinto appena 2 delle prime 10 gare giocate inma il talento di Seattle di origini italiane sta già riscrivendo i libri dei record, della Lega e degli, la franchigia che lo ha scelto col. La prestazione mostruosa da 33 punti e 15 rimbalzi nella gara persa in overtime contro i Sacramento Kings , ha fatto diventare Paolo il secondo più giovane di sempre a firmare una partita da almeno 30 punti e 15 rimbalzi, a 19 anni e 358 giorni: meglio di lui soltantoche il 29 novembre 2003 chiuse con 33 punti e 16 rimbalzi a 18 anni e 334 giorni.

La maturità con cui Banchero sta in campo, domina e trascina i compagni come fosse un veterano, ricordano proprio LeBron, uomo franchigia dei Cleveland Cavaliers dal giorno zero nel 2003. Il prodotto di Duke sta viaggiando a 23 punti, oltre 8 rimbalzi e una stoppata di media, numeri che una matricola non firmava da Shaquille O'Neal nel 1992, sostanzialmente 20 anni fa. A proposito di O'Neal, è stato l'ultimo rookie in maglia Magic con una gara da almeno a 30 punti e 10 rimbalzi prima che arrivasse Banchero.

Paolo ha stampato il suo primo trentello alla decima gara in carriera in NBA, il secondo di sempre nella storia della franchigia. Il primo? Ovviamente Shaq, già oltre i 30 punti alla terza partita da professionista. Per completare la serata dai numeri di stellari di Banchero contro i Kings va segnalato che in questa stagione soltanto Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks ha chiuso un primo tempo con almeno 15 punti e 7 rimbalzi, come Paolo con Sacramento. Semplicemente impressionante: non resta che sperare di vederlo stampare record su record Inoltreha stampato il suo primoallain carriera in NBA, il secondo di sempre nella storia della franchigia. Il primo? Ovviamente, già oltre i 30 punti alla terza partita da professionista. Per completare la serata dai numeri di stellari dicontro iva segnalato che in questa stagione soltantodeiha chiuso un primo tempo con almeno 15 punti e 7 rimbalzi, comecon. Semplicemente impressionante: non resta che sperare di vederlo stampare record su record anche con la maglia della Nazionale italiana

