LeBron James e Kyrie Irving sono i giocatori NBA più odiati d'America. Questo è quello che si evince da un sondaggio fatto da un sito di scommesse negli USA basandosi su circa 100mila tweets emessi in questo inizio di stagione 2022-23: la stella dei Los Angeles Lakers e soprattutto il controverso e chiacchierato giocatore dei Brooklyn Nets, comandano l'indice di "non gradimento" in 45 stati su 50, nello specifico LeBron in 17 e Kyrie addirittura in 28!

Ad

King James è da sempre un giocatore divisivo, al centro del dibattito per il "GOAT" (più grande di sempre) e molto discusso per alcune scelte, mentre Irving è finito nell'occhio del ciclone per tutte le varie uscite e posizioni "scomode" assunte negli ultimi anni, dai vaccini per il Covid Kyrie non è tollerato. è da sempre un giocatore divisivo, al centro del dibattito per il "" (più grande di sempre) e molto discusso per alcune scelte, mentreè finito nell'occhio del ciclone per tutte le varie uscite e posizioni "scomode" assunte negli ultimi anni, dai vaccini per il Covid all'ultima questione sul film con concetti anti-semiti . Anche nella liberale e democratica californianon è tollerato.

NBA L'assist "carambola" di testa, Adam Sandler e lo stile di Kuzma 2 ORE FA

In questa classifica ci sono altre tre giocatori: Ben Simmons è il più odiato in tre stati, tra cui la Pennsylvania dove hanno sede i Philadelphia 76ers, la sua ex squadra, mentre Draymond Green degli Warriors e Kevin Durant dei Nets non vengono sopportati in uno stato ciascuno. L'odio, sempre fra virgolette, per KD arriva dall'Ohio dove per due anni di seguito nel 2017 e nel 2018 ha firmato la vittoria del titolo con Golden State contro i Cleveland Cavs.

Pozzecco su Banchero: "Tutti mi chiedono di Paolo, deciderà lui quando venire"

NBA Record di trentelli, il gestaccio di Vucevic e il 4 vs 5 dei Twolves IERI ALLE 09:44