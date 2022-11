Ad

Nella serata di ieri i Brooklyn Nets, Kyrie Irving e l'associazione di anti-diffamazione hanno emesso un comunicato congiunto proprio per chiudere l'annosa vicenda, dopo che proprio la stessa associazione aveva mosso delle lamentele riguardo l'uso dei social network da parte dell'All Star ex Cavs e Celtics. "Mi oppongo a tutte le forme di odio e oppressione e sostengo con forza le comunità che vengono emarginate e colpite ogni giorno. Sono consapevole dell'impatto negativo del mio post nei confronti della comunità ebraica e mi assumo la responsabilità", il pensiero di Irving.

Poi ancora Kyrie: "Non credo che tutto ciò che è stato detto nel documentario fosse vero o rifletta la mia morale e i miei principi. Sono un essere umano che impara da tutti i ceti sociali e intendo farlo con una mente aperta e la volontà di ascoltare. Quindi, dalla mia famiglia e da me, non intendevamo fare del male a nessun gruppo, razza o religione di persone e desideriamo essere solo un faro di verità e luce".

