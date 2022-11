Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Stephen Curry è come il vino: eguaglia Jordan e Durant impazzisce

Semplicemente irreale Wardell Stephen Curry, 40 punti con 6 triple nel successo dei Warriors sui Cavaliers. La stella di Golden State, 34 anni e 242 giorni, è il quinto giocatore a firmare due quarantelli di fila dopo i 34 anni, dopo Jordan, Kobe Bryant, Olajuwon e Bernard King, ed è il più vecchio in assoluto da MJ nel 2002. Senza dimenticare che ha superato i 30 punti in 9 delle 11 gare giocate ed è arrivato a 200 partite in fila in regular season con almeno una tripla. E l'ex compagno Kevin Durant twitta: "Mio Dio Stephen".

I Lakers senza LeBron crollano, Fox guida Sacramento

Decima sconfitta stagionale per i Los Angeles Lakers che, senza LeBron James, perdono anche contro i Kings di DeAaron Fox (32 punti, tutti dopo il secondo periodo). I gialloviola hanno il peggior record della Lega insieme ai Rockets, 2-10, ma sono gli unici a non aver mai battuto una squadra con record sotto il 50%.

Paolo Banchero non c'è, ci pensa Bol Bol a guidare i Magic

Seconda vittoria in fila, terza a novembre, quarta in stagione per gli Orlando Magic che, anche senza Paolo Banchero, battono i Phoenix Suns. Brilla ancora una volta Bol Bol, figlio del leggendario Manute, che firma una gara da 13 punti, 15 rimbalzi e 3 su 3 dall'arco. Tre doppie doppie in stagione per lui dopo le zero nei primi tre anni di NBA.

Ja Morant fa i numeri e saluta i Timberwolves

Sfiora la tripla doppia - 28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist -, sforna i soliti numeri da highlights e batte i Timberwolves per la quinta volta nelle ultime sei gare: Ja Morant semplicemente favoloso.

Derrick Rose e Grant Williams: la palla si ferma sul ferro

Sì, può succedere anche questo nel basket, che la palla non voglia entrare nel canestro. Derrick Rose dei Knicks va per il comodo appoggio ma la palla si addormenta sul secondo ferro, il tiro libero di Grant Williams invece fa incastrare il pallone tra ferro e tabellone e da lì non si smuove.

