Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Luka Doncic come Jordan nel 1986: partenza bollente

Da Luka Magic a Luka Jordan. Con la stellare prova da 44 punti contro i Magic di Banchero, lo sloveno dei Mavericks supera quota 30 per la sesta volta in sei gare, un evento raro visto che l'ultimo a riuscirci fu proprio Michael Jordan nel 1986, 36 anni fa.

Golden State Warriors ancora ko: la difesa è un disastro

I campioni in carica perdono anche a Detroit, sono 3-4 di record e hanno un problema enorme in difesa visto che non concedevano almeno 125 punti in quattro delle prime sette gare dalla stagione 1962-63 (128 ai Nuggets, 125 ai Kings - pur vincendo - 134 ai Suns e 128 ai Pistons). Spicca il dato del rating difensivo, punti concessi su 100 possessi: era il terzo migliore di tutta la lega lo scorso anno (106.6), è invece il 23° oggi (115.2).

Cavaliers incandescenti dall'arco

Altra vittoria per i Cleveland Cavaliers che piegano i New York Knicks per il quinto successo in fila. Pazzesca prova dall'arco con le 8 triple a testa di Mitchell e Love, e le 6 di Dean Wade: le 22 combinate sono record NBA per un trio di compagni. Restando ai soli Mitchell e Love, anche Coby White e Zach LaVince dei Bulls ne stamparono 8 ciascuno nel 2021.

Dolce compleanno per Devin Booker: vittoria Suns

Non poteva esserci modo migliore per Devin Booker per festeggiare il 26esimo compleanno: i suoi Phoenix Suns battono Houston e lui stampa un'altra prova da 30 punti, il quarto trentello della sua stagione, il numero 145 nella storia della franchigia, primo davanti ai 90 di un lontanissimo Walter Davis. Birthday Boy D-Book.

Tempo di Halloween: Grant Williams si veste da Batman

Siamo nei giorni di Halloween e anche i giocatori NBA si travestono nei modi più disparati. L'ala dei Boston Celtics Grant Williams sceglie un costume piuttosto tradizionale, da Batman, e si cala totalmente nella parte. Il compagno Jayson Tatum però non sembra stare al gioco: "Cosa diavolo stai facendo?".

