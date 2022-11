Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Luka Doncic e i record con la tripla doppia

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Inizio di stagione da MVP per Luka Doncic che firma la vittoria di Dallas su Portland con 42 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Per lo sloveno è la 49esima tripla doppia in carriera (tutti gli altri Mavs combinati arrivano a 40), la quarta con almeno 40 punti (sotto i 25 anni solo Oscar Robertson ne ha di più, 10, mentre LeBron James ne ha 2) dove è sesto in questa speciale graduatoria alle spalle solo di Robertson (22), James Harden (16), Russell Westbrook (13), Wilt Chamberlain (7) e LeBron James (6).

Durant ritorna stella e i Nets volano senza Irving

Il cambio di allenatore, con Vaughn al posto di Nash, e l'allontanamento di Kyrie Irving, sospeso, hanno effetti positivi sui Brooklyn Nets che contro i Clippers centrano la quarta vittoria nelle ultime 5 gare (miglior difesa della Lega in questo periodo). Torna il sorriso a Kevin Durant che si prende la squadra sulle spalle: 27 punti con 10 su 16 al tiro a Los Angeles per KD che diventa il primo da Michael Jordan nel 1988-89 con tutte e 13 le partite oltre quota 25 (furono 16 per MJ).

LaMelo Ball è tornato, e si vede

Esordio stagionale per LaMelo Ball dopo l'infortunio: il giovane fenomeno degli Charlotte Hornets stampa una gara da 15 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, non basta per vincere a Miami ma lascia il segno con un canestro spettacolare a fine primo quarto.

Canestro da metà campo: il tifoso Pistons vince 10mila dollari

Qualche giorno fa a New York un tifoso ha vinto una macchina: a Detroit un fan dei Pistons segna da metà campo e si porta a casa un assegno da 10mila dollari! Niente male.

Diallo diventa "Daillo": maglia con errore per Hamidou

Capita a tutti di sbagliare, anche se poi non si fa una bella figura: per una sera il giocatore dei Detroit Pistons Hamidou Diallo diventa "Daillo".

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Doncic da urlo, Embiid e Tatum caldissimi. Ko i Jazz di Fontecchio 2 ORE FA