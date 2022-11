Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Doncic sempre più "Luka Magic": segna anche di spalla

Ormai che segni almeno 30 punti passa in secondo piano (nona gara di fila oltre i 30, secondo solo a Wilt Chamberlain, ndr): la notizia è quando Luka Doncic si mette a fare canestri da circo, come quello di spalla durante il riscaldamento. Luka Magic!

Il finale pazzesco tra Miami e Portland

I Portland Trail Blazers sono abbonati ai finali thrilling. Dopo il successo sulla sirena a Phoenix con canestro di Jerami Grant, si ripetono a Miami in un testa a testa da urlo: stavolta è decisiva la bomba dall'angolo di Josh Hart.

Il poster di Barnes a Vucevic

La schiacciata della notte? Stiamo con Scottie Barnes dei Raptors che si porta a casa il ferro e spedisce il povero Nikola Vucevic nel poster. Mamma mia!

Si chiude la striscia di liberi di Durant e Nets ko

Sì, anche Kevin Durant può sbagliare un tiro libero. Pesante l'errore di KD che, in lunetta coi suoi Brooklyn Nets a -2 a pochi secondi dal termine, fallisce l'occasione di pareggiare e vede chiudersi una striscia di 62 liberi segnati consecutivamente, la più lunga della sua carriera.

Curry infuocato: gara numero 109 da almeno 7 triple

Per chiudere la striscia di 5 sconfitte e piegare i Sacramento Kings, ai Golden State Warriors serva un clamoroso Stephen Curry da 47 punti (17 nel quarto periodo), senza palle perse e con 7 su 12 da tre. Si tratta della gara numero 109 in carriera, sì, 109, con almeno 7 triple a bersaglio, primo per distacco nella storia NBA. I primi inseguitori sono Harden, 42 gare, Lillard, 37, e Klay Thompson, 36, che sommati superano di poco Curry (115 contro 109!).

