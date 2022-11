Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Paul George si trasforma in "Halloween PG": supereroe per i Clippers

Senza Kawhi Leonard, Paul George si trasforma in supereroe per i Clippers nella notte di Halloween e regala loro la vittoria in volata sui Rockets, chiudendo una serie di 4 ko. L'ex Pacers segna la tripla del pareggio, ruba palla e poi infila il canestro del definitivo 95-93 a pochi secondi dalla sirena: mai nessuno nella storia NBA aveva chiuso con 35 punti, 9 rimbalzi, 8 assist, 6 recuperi e 5 triple a segno. Halloween PG.

Kevin Durant supera l'idolo Vince Carter

Con i 36 punti segnati nella vittoria di Brooklyn contro Indiana (7 gare su 7 oltre i 25 punti), Kevin Durant supera Vince Carter al 19esimo posto dei marcatori NBA All-Time (25.728). Una cosa speciale per KD, cresciuto proprio idolantrando l'ex stella dei Raptors e degli stessi Nets: "La mia prima canotta NBA fu quella di Carter quando era a Toronto... E' un momento in cui si chiude un cerchio per me".

Turner sfida Durant al ferro: respinto!

Scontro ad altissima quota fra Kevin Durant e Myles Turner! Il lungo dei Pacers, uno dei migliori stoppatori NBA, viene cancellato dal muro di KD con una delle giocate più belle della notte di Halloween.

Lauri "Legend" Markkanen: i Jazz volano

Due squadre con 6 vittorie: i Milwaukee Bucks e gli Utah Jazz. Prevedibile la prima, meno la seconda, che per il momento non vuole saperne di "tankare". Anche perchè è dura con Lauri Markkanen che sembra la reincarnazione di Larry "Legend" Bird. Per il finlandese un'altra prova monstre da 31 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate (career high).

Kyle Kuzma, ma cosa diavolo combini?

Campo aperto... uno contro zero... Kyle Kuzma va per la schiacciata... niente da fare... palla respinta dal ferro e posto prenotato su Shaqtin A Fool.

