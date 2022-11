Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Embiid e Garland, la notte dei cinquanta

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Notte speciale in NBA visto che per la prima volta quest'anno si supera quota 50: il primo è Darius Garland, 51 per i Cavs nel ko con Minnesota, poco dopo arriva Joel Embiid con 59 punti per i 76ers contro Utah. L'ultima volta che due giocatori hanno superato il muro dei 50 nella stessa giornata era il 9 aprile 2021: Zach LaVine (50) per i Bulls e Jayson Tatum (53) per i Celtics.

Disumano Embiid: solo Chamberlain e Iverson meglio di lui a Phila

Rara, unica in sostanza la prestazione di Joel Embiid contro i Jazz. Il gigante dei 76ers firma una statline mai vista finora con 59 punti, 11 rimbalzi, 8 assist e 7 recuperi (26 sui 27 di squadra nel 4° periodo, 59 su 105, oltre il 50% di Phila), il primo di sempre con almeno 50+10+5+5 da quando si contano le stoppate. Nella storia dei 76ers solo Chamberlain, tre volte oltre i 60 punti, e Iverson, 60 nel 2005, hanno fatto meglio di Jo-Jo.

Garland nella storia dei Cavaliers con LeBron e Kyrie

Non è bastata per battere i Timberwolves ma la prova di Darius Garland è incredibile. Il playmaker da Vanderbilt chiude con 51 punti, 6 assist e 10 su 15 da tre: quarto giocatore nella storia dei Cleveland Cavaliers ad andare oltre i 50 dopo LeBron James (9 volte), Kyrie Irving (2) e Walt Wesley (1), è più giovane di sempre in NBA con una partita da 50 e 10 triple tra i nove a farla.

"Eravamo amici": Westbrook stoppa Durant

Squillo dei Lakers che, anche senza LeBron James, piegano i Brooklyn Nets. Sugli scudi Anthony Davis, 37 punti e 18 rimbalzi (10 offensivi, record personale) e Russell Westbrook, passato da "nemico" a idolo dei tifosi gialloviola, e protagonista di una stoppata clamorosa all'ex compagno di sempre ai Thunder Kevin Durant.

Il decollo di Jericho Sims

I New York Knicks perdono malamente in casa coi Thunder: unica nota lieta per i tifosi sono i gesti atletici sopra la media anche per l'NBA di Jericho Sims che vola sul soffitto del Madison per la schiacciata.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA I Lakers bloccano Brooklyn, ko i Warriors; Embiid segna 59 punti 2 ORE FA