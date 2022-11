Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Luka Doncic show: altro trentello e fa ballare Achiuwa

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Sotto i 30 proprio non ci sa stare Luka Doncic: ottava gara di stagione e ottavo trentello per lo sloveno che firma 35 punti nella vittoria dei Mavericks contro Toronto, solo Wilt Chamberlain ha fatto meglio (23 nel 1962). A condire il tutto un'azione pazzesca, con Luka che "fa ballare" il povero Achiuwa e poi gli segna in faccia.

Kevin Durant "spezza le caviglie" a Gafford

No Simmons, no Irving, no problem per i Brooklyn Nets che vincono a Washington la terza gara della propria stagione. Protagonista assoluto Kevin Durant che sfiora la tripla doppia - 28 punti, 9 rimbalzi e 11 assist - e piazza una giocata maestosa con un palleggio incrociato che "spezza le caviglie" del povero Gafford e poi segna il tiro in sospensione. Una statua KD.

Zion Williamson con la mulinata: Warriors ancora ko

I Pelicans ritrovano Brandon Ingram e si godono uno scintillante Zion Williamson che piazza la giocata della partita con una clamorosa schiacciata "windmill", col "mulino a vento". Battuti i Warriors senza Curry, Thompson, Green e Wiggins: Golden State è la prima squadra campione a iniziare con uno 0-6 in trasferta nella storia NBA.

Jerami Grant sulla sirena: Blazers corsari a Phoenix

I Portland Trail Blazers restano un tabù per i Suns che perdono in casa contro di loro, gli unici ad averli battuti in stagione (6-0 contro chiunque altro). La gara di Phoenix è decisa da Jerami Grant che segna 30 punti e firma il canestro della vittoria sulla sirena. Jerami for the win!

Jayson Tatum meglio di Larry Bird per i Celtics

Duello stellare a Boston tra Jayson Tatum, 36 punti e 12 rimbalzi, e DeMar DeRozan, 46 punti: vincono i Celtics e Tatum supera il leggendario Larry Bird per il maggior numero di punti nelle prime 8 gare di stagione in maglia biancoverde.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Bucks inarrestabili: 8ª vittoria di fila, Lakers ko con Utah 2 ORE FA