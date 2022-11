Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Jokic supera Chamberlain: re delle triple doppia fra i lunghi

Notte storica per Nikola Jokic nella vittoria dei Denver Nuggets a Oklahoma City per 122-110. Il serbo, MVP in carica, firma una gara da 15 punti con 6/9 al tiro, 14 assist e 13 rimbalzi, e trova la tripla doppia in carriera numero 79: supera le 78 di Wilt Chamberlain, diventa il numero uno fra i centri ed è il 6° All-Time. "E' bello essere avvicinati ad uno dei più grandi di sempre", ha detto il Joker.

Jamal Murray is back! Che schiacciata

La giocata della notte la firma Jamal Murray con una tonante schiacciata rovesciata contro la difesa dei Thunder schierata. La guardia canadese di Denver, fuori tutta la scorsa stagione per l'infortunio al ginocchio, pare finalmente tornato. Murray is back!

Altro trentello per SGA

Ci sono pochi dubbi che Shai Gilgeous-Alexander sia una stella NBA. Il canadese gli Oklahoma City Thunder piazza un altro trentello - 37 punti nel ko coi Nuggets -, sono 5 in 7 gare ed è il quarto marcatore a 32.3 di media dietro soltanto a Doncic, Antetokounmpo e Durant.

Salvate il soldato Steph Curry

Altra gara sopra i 30 punti per Stephen Curry - sono 7 su 9 partite - ma non basta per evitare il ko dei Warriors a Orlando, dove non lui non vince dal 2017. Viaggia a 31 punti con 7 rimbalzi, 7 assist e 5 triple segnate di media, ma Golden State è 3-6 e ha perso le ultime quattro partite. Soprattutto, senza di lui va a picco: i Warriors sono +33 punti con lui in campo e -62 con lui in panchina.

James Harden va ko: il Barba fuori almeno un mese

Brutto colpo per i Philadelphia 76ers che dovranno fare a meno di James Harden per circa un mese a causa di un affaticamento al tendine del piede destro. Il Barba verrà rivalutato tra un paio di settimane ma difficilmente tornerà prima di inizio dicembre: Harden sta viaggiando a 22 punti, 7 rimbalzi e 10 assist di media e Philadelphia è a 4-5 di record.

