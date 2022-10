Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Bicchiere dagli spalti contro Luka Doncic

Brutto episodio al Barclays Center durante l'overtime fra Nets e Mavericks. Il gioco è stato infatti sospeso per qualche minuto perchè, mentre Durant era in lunetta per i tiri liberi, un imbecille ha lanciato dagli spalti un bicchiere di plastica con del ghiaccio in direzione di Luka Doncic. Fortunatamente nessuno è stato colpito, sloveno compreso, ma il gesto resta inqualificabile e si è perso tempo per ripulire e asciugare il parquet.

L'assist irreale di Luka Magic

Ormai è diventato quasi usuale che Luka Doncic piazzi almeno una giocata del genere ogni partita. Al Barclays Center lo sloveno si inventa un assist sopra la testa, di spalle, per Kleber che riceve e segna. Luka Magic sempre e comunque.

Durant-Irving, la coppia non basta più

Quarto ko in 5 gare per i Brooklyn Nets cui non basta un'altra super prova del duo Irving-Durant. Dopo i 74 punti di Memphis e i 60 di Milwaukee, la coppia ne segna 76 anche contro Dallas ma il risultato è sempre lo stesso ovvero la sconfitta. Senza l'aiuto di qualche compagno, per i Nets rischia di essere un calvario questa stagione, col rischio che Kyrie e KD si stanchino e chiedano di andarsene.

L'airball di Ben Simmons

Ormai qualsiasi cosa faccia è sotto non una, ma dieci lenti d'ingrandimento, e questo non aiuta di certo la fiducia di Ben Simmons. La fragilità e l'insicurezza dell'australiano si vedono anche da questo in campo, con un errore banale da pochi passi e il tiro che esce cortissimo e non sfiora nemmeno il ferro. Situazione tragicomica.

Steph Curry sempre re delle triple

Gli Warriors riscattano il ko di Phoenix battendo non senza soffrire i Miami Heat. Altra prova stellare di Stephen Curty che segna 21 dei suoi 33 punti e 5 delle sue 7 triple nel secondo tempo: siamo a quattro gare oltre i 30 punti sulle cinque giocate e già a 27 triple segnate, 6 in più di chiunque altro. E' in ritmo per segnare 443 bombe in stagione, che vorrebbe dire battere il suo primato di 402. Bombarolo.

