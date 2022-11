Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Che inizio per Spida Mitchell

Che fosse uno dei colpi di mercato della offseason era evidente, ma che Donovan Mitchell iniziasse così l'avventura coi Cavs non era affatto scontato. L'ex Jazz firma con 33 punti la vittoria di Cleveland sul campo dei Lakers ed è il terzo giocatore a segnare almeno 250 punti nelle prime 8 gare di stagione dopo Wilt Chamberlain (Warriors) e Kyrie Irving (Nets).

John Wall prestigiatore a canestro

Prima di infortunarsi gravemente e "sparire" per qualche stagione, John Wall era un All Star e uno dei giocatori più spettacolari con la palla in mano. Il tocco non l'ha perso e lo dimostra con questa giocata in maglia Clippers.

Ja Morant lievita in aria e segna

Le doti atletiche di Ja Morant sono ben note ma ogni volta si resta a bocca aperta per le sue giocate. Contro Washington attacca il canestro e quando gli avversari già scendendo dopo il salto, lui è ancora su e deposita il pallone. Un astronauta Ja.

La bimba di VanVleet promuove la prova di papà Fred

Partita maestosa di Fred VanVleet che firma la vittoria dei Raptors contro i Bulls con 30 punti, 11 assist, 5 rimbalzi e 5 triple, numeri che solo Kyle Lowry e Damon Stoudamire hanno fatto nella storia della franchigia. "Come ha giocato papà?", "Beneeeeee", la risposta in conferenza stampa della piccola Sanaa. "Ottima risposta", aggiunge Fred.

La sorpresa della stagione? Ovviamente gli Utah Jazz

Se Bucks, Suns e anche un po' i Cavs non sono una sorpresa ai vertici della NBA, la stessa cosa non si può dire per gli Utah Jazz. La franchigia smontata in estate da Danny Ainge con le cessioni di Gobert, Mitchell e Bogdanovic, pareva dovesse "tankare" e invece è una delle migliori in assoluto con un record di 8-3, migliore ad esempio di Grizzlies, Celtics e Nuggets. Addirittura sono meglio in attacco dei Warriors campioni e in difesa dei Miami Heat. Dureranno? Vediamo.

