Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

La stoppata decisiva di Butler a Booker

Pochi giocatori in NBA sono tosti, agonisti e decisivi come Jimmy Butler. La stella dei Miami Heat firma la giocata della notte con la stoppata a Devin Booker nel finale thrilling di Miami, con gli Heat che battono i Suns. Jimmy for the win (in difesa).

LaMelo Ball fa felice un piccolo tifoso

Basta davvero poco per far diventare unica l'esperienza di un piccolo tifoso. A Charlotte LaMelo Ball vede seduti dietro di lui papà e figlioletto con la sua canotta di quando era al liceo a Chino Hills, in California, la stella degli Hornets vede il sorriso sul volto del piccolo e si presta con piacere per foto e autografo. Ben fatto LaMelo.

L'assurdo fallo tecnico preso da Tatum

"Jayson Tatum ha appena ricevuto il tecnico peggiore che abbia mai visto in NBA, sto ancora ridendo". Il tweet di Kevin Durant vale più di qualsiasi commento riguardo la penalità che gli arbitri hanno assegnato a Jayson Tatum nella gara tra Celtics e Thunder. La stella di Boston batte le mani per caricarsi dopo un fischio, evidentemente l'arbitro interpreta il gesto come una provocazione e lo punisce, con JT totalmente incredulo. E il video diventa virale.

Giannis Antetokounmpo firma l'assist della notte

I Milwaukee Bucks perdono in casa contro gli Hawks (due ko su tre contro Atlanta) ma Giannis Antetokounmpo griffa l'assist di giornata con palla dietro la testa, di spalle, per l'appoggio di Portis. Greek Freak!

Il poster di OG Anunoby

La schiacciata della notte la firma OG Anunoby nel successo dei Raptors a Detroit. Attacca il ferro e inchioda sulla testa di Bagley.

