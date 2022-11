Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Luka Magic per la vittoria. E zittisce tutti

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Un'altra perla nella personale bacheca di Luka Doncic la tripla con cui ha firmato la vittoria dei suoi Mavericks sui Clippers. Per lo sloveno ci sono 35 punti (solo il terzo nella storia dopo Robertson e Abdul-Jabbar con almeno 25 gare da 35+ punti, 10+ rimbalzi, e 5+ assist prima dei 25 anni) e in conferenza stampa spiega così la sua esultanza: "Volevo festeggiare, non so perché l’ho fatto. Non farei mai una cosa del genere ai nostri tifosi".

La stoppata di Simone Fontecchio

Torna ad assaggiare il campo Simone Fontecchio e l'azzurro degli Utah Jazz risponde con 9 punti in 17'. Nel ko interno coi Knicks l'ex Baskonia e Alba Berlino si fa notare anche per una bella stoppata che porta al canestro in transizione di Horton-Tucker. Fate giocare Simone!

La schiacciata senza senso di Ja Morant

Conoscendolo, non dovremmo più sorprenderci, ma ogni volta Ja Morant trova il modo di fare una giocata mai vista che ti lascia a bocca aperta. Come la schiacciata contro i Pelicans con cambio di mano in aria, sale di destro e inchioda con la mancina. Ja Rules!

Esplosione a Sacramento: i Kings fanno 153 punti

Sembra una battuta e invece i Sacramento Kings sono la squadra del momento: travolgono i Brooklyn Nets per la settima vittoria in nove gare realizzando 153 punti, il massimo stagionale realizzato da una squadra quest’anno. Senza contare che è il record per i Kings da 30 anni a questa parte nonché il record (negativo) nella storia dei Nets.

Il balzo di Jericho Sims

Anche in una lega di incredibili atleti e saltatori, quello che fa Jericho Sims è ben sopra la media. Il lungo dei Knicks decolla per l'inchiodata a due mani su alzata di Brunson.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Banchero: "La Nazionale? Grande opportunità ma devo pensarci bene" UN' ORA FA