Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Altro record per Luka Doncic: avvicinato Wilt Chamberlain

Inizio di stagione disumano per Luka Doncic che già si candida per il premio di MVP. Lo sloveno segna 33 punti con 11 assist nella vittoria di Dallas contro Utah ed è il primo da Wilt Chamberlain nel 1962 ad iniziare una regular season con 7 gare in fila da almeno 30 punti! Luka viaggia a 36 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di media, nessuno nella storia ha mai tenuto 35+7+7 di media.

Matt Ryan salva i Lakers: LeBron "criptonite" per Zion

Seconda vittoria in fila per i Lakers dopo lo 0-5 iniziale: 20 punti a testa per James e Davis, il protagonista è però Matt Ryan che segna una tripla pazzesca dall'angolo per portare la partita all'overtime. Si inchinano i New Orleans Pelicans di Zion Williamson che non ha ancora battuto LeBron da quando è in NBA: 4 gare e 4 sconfitte.

Tyler Herro per la vittoria di Miami: "Kaboom"

Senza Jimmy Butler, ci pensa Tyler Herro a firmare la vittoria dei Miami Heat sui Kings. Il sesto uomo dell'anno del 2021-22 chiude con 26 punti, 12 rimbalzi e la tripla decisiva a fil di sirena: "Kaboom".

Tatum col poster ma vincono i Cavs: 6 in fila per Cleveland

La migliore squadra ad Est? I Bucks, imbattuti con 7-0. Subito dietro? I Cleveland Cavaliers, 6-1, con sei vittorie di fila, l'ultima in overtime guidati da Mitchell (25 punti) e dal rientrante Garland (29 e 12 assist). L'unica sconfitta al debutto contro i Celtics, piegati anche stanotte nonostante la schiacciatona di Tatum per il 107-107 di fine regolamentari.

Lonnie Walker IV in versione "Luke Skywalker"

La giocata più spettacolare della notte la firma Lonnie Walker IV dei Lakers che si libra nell'aria e chiude con una schiacciata devastante. Lonnie aka Luke Skywalker.

