Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23, una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte dai Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero, atteso ad un'annata da protagonista con gli Orlando Magic, e Simone Fontecchio, che sgomiterà agli Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

La notte dei trentelli: in 14 superano quota 30, è record

Dopo il giorno di riposo per le elezioni di medio termine, tutte le grandi stelle avevano voglia di divertirsi. Ne è uscita una notte folle, la più prolifica della stagione, visto che ben 14 giocatori hanno segnato almeno 30 punti: il migliore Shai Gilgeous-Alexander dei Thunder con 39.

DeRozan si porta a casa il ferro

La giocata della notte? Stiamo con DeRozan DeRozan e la sua tonante inchiodata contro i Pelicans.

Russell non entra, i Suns segnano in 5 contro 4: momentaccio Twolves

Che il momento sia difficile per Timberwolves lo dice il fatto che abbiano perso 5 delle ultime 6 gare. Certo, se oltre a tutto questo decidi di giocare con un uomo in meno, per gli avversari è anche più semplice. D'Angelo Russell, perchè non entri?

Il gestaccio di Nikola Vucevic

Non si sa a chi fosse rivolto, probabilmente a qualcuno nelle prime file del pubblico, ma il gestaccio di Nikola Vucevic non è passato inosservato agli occhi delle telecamere. Potrebbe arrivare una volta per il montenegrino dei Chicago Bulls: il "dito medio" rischia di costar caro.

Jokic sbaglia l'assist: stavolta è un disastro

Ci ha abituato a passaggi incredibili, senza guardare, dietro la schiena, sopra la testa, girato, in tutte le salse. Questa volta la magia non riesce a Nikola Jokic e il risultato è tragicomico. Capita anche ai migliori.

Le Top Plays della notte NBA

