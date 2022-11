Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Klay Thompson, 10 triple e l'aeroplanino di carta

Dopo 8 sconfitte arriva la prima vittoria esterna della stagione per gli Warriors che vincono in volata a Houston contro i Rockets, la peggior squadra della Lega. Servono un Curry spaziale da 33 punti e 15 assist, e soprattutto un Klay Thompson da 41 punti con 10 triple (20 punti nel solo primo periodo). Golden State non perde mai quando Klay supera quota 40 (15-0) e lui risponde alla critiche in conferenza stampa trasformando il foglio delle statistiche in un aeroplanino di carta e lo lancia ai cronisti.

Torna Kyrie Irving: polemiche fuori dal Barclays Center

Dopo 8 gare saltate per la sospensione, Kyrie Irving torna sul parquet e contribuisce con 14 punti alla vittoria dei Brooklyn Nets contro Memphis. Non sono mancate le polemiche fuori dal Barclays Center prima del match con persone con cartelli tipo "Boicottate Nike", gruppi di israeliti afroamericani e anche gente appartenente a matrici antisemiti che hanno distribuito volantini dal titolo "La verità sull’antisemitismo" e "La verità sulla schiavitù".

Serve la "moviola" a Dallas: Doncic non vale, Cancar sì

Succede di tutto nel finale di primo tempo a Dallas, gara vinta dai Nuggets contro i Mavericks. La tripla di Luka Doncic viene annullata perchè avrebbe pestato la linea laterale, gli arbitri rimettono 2 secondi sul cronometro e Denver trova a sua volta 3 punti per la "preghiera" di Cancar, compagno di Luka nella Slovenia. Dal potenziale 59-52 Mavs al 56-55 Nuggets, che poi hanno vinto di un punto, 98-97!

Anthony Davis dominante e i Lakers vincono

Non c'è LeBron James ma i Los Angeles Lakers centrano la terza vittoria in fila, guidati da un debordante Anthony Davis. Terza gara consecutiva con almeno 30 punti, 15 rimbalzi e il 60% al tiro per AD, roba che in gialloviola non si vedeva dai tempi di Elgin Baylor (17 volte) e Shaquille O’Neal (2).

I Sacramento Kings volano: 6 vittorie in fila

Incredibile, i Kings centrano la sesta vittoria consecutiva battendo Detroit, sono 9-2 nelle ultime 11 e sono nettamente il miglior attacco NBA con oltre 120 punti di media (137 stanotte), il massimo dai Nuggets nel 1984. Brillano Fox, Sabonis e Heurter, quest'ultimo segna 13 punti nel quarto periodo e contribuisce negli ultimi 9 della squadra.

La Top 10 della notte NBA

