Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Canestro da metà campo: tifoso Knicks vince un'auto

Vai al palazzetto per guardare la partita e torni a casa con l'auto nuova. Questa la serata di un tifoso dei Knicks con la maglia numero 3 di John Starks (guardia degli anni '90), che nel classico concorso dell'intervallo al Madison Square Garden segna da metà campo con una "tabellata" e si porta a casa una macchina messa in palio dallo sponsor. Succede anche questo in NBA.

Il tracciante di Nikola Jokic

Ormai ci ha abituato a questi passaggi e anche i compagni bravi a farsi trovare pronti: assist-laser di Nikola Jokic e canestro di Michael Porter Jr.

I Boston Celtics fanno il record di triple alla Mecca

Piovono triple biancoverdi al Madison Square Garden: i Boston Celtics battono i Knicks e firmano il record di franchigia per canestri da tre punti e il record stagionale in NBA con 27! Sono 12, 6 a testa, quelle firmate dalla coppia d'oro Jayson Tatum-Jaylen Brown.

Durant firma la vittoria Nets. LeBron twitta: "Un killer"

Senza Kyrie Irving e Ben Simmons, i Brooklyn Nets giocano due gare e le vincono entrambe. Merito soprattutto di Kevin Durant che a Charlotte ribalta del tutto il match: entra nel quarto periodo coi suoi a -12 e propizia un break di 23-7 che vale il successo. E LeBron James cinguetta: "KD è un killer".

Il duo funziona: Young più Murray, vince Atlanta

Nemmeno i muscoli di Zion Williamson, nemmeno gli occhiali fermano Trae Young! La stella degli Hawks firma una gara da 34 punti e 10 assist, il "gemello" DeJounte Murray replica con la tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi, 10 assist e il canestro che vale l'overtime, e Atlanta piega i Pelicans.

