Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Paolo Banchero avrà un paio di sfidanti seri per il premio di Rookie dell'Anno. Uno è Keegan Murray, 22 punti nella prima vittoria dei Sacramento Kings, l'altro Benedict Mathurin, la guardia canadese che sta facendo onde per i Pacers. Stanotte ha firmato 31 punti nel successo sui Nets, la miglior prova stagionale per una matricola. Mathurin e Paolo si sono divisi equamente le migliori sei prestazioni di questo avvio tra i rookies.

Watanabe schiaccia nel suo canestro: Shaq, è per te

La fotografia dell'avvio di stagione disastroso dei Brooklyn Nets (1-5)? Il giapponese Yuta Watanabe che vola a rimbalzo e schiaccia al volo, ma lo fa nel suo canestro, regalando due punti ai Pacers, corsari al Barclays Center. Azione che finirà dritta su Shaqtin A Fool.

Joel Embiid "clutch" per i 76ers

Dopo una notte di riposo, Joel Embiid torna in campo per i 76ers e firma la vittoria a Chicago contro i Bulls. Il centro ex Kansas firma 25 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e la tripla decisiva a 18 secondi dalla sirena. "Clutch" Joel.

Giannis va al quarto piano: Bucks 5-0

Una delle peggiori idee che tu possa avere? Provare a contrastare Giannis Antetokounmpo lanciato verso il canestro: il greco va al quarto piano e porta anche Collins dentro al ferro. Avvio di stagione da MVP e 5-0 Milwaukee Bucks.

Gilgeous-Alexander come Westbrook: trascina i Thunder

Gli Oklahoma City Thunder battono i Mavericks nonostante la tripla doppia di Luka Doncic: brilla la stella di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 38 punti con 8 su 8 ai liberi. E' il primo giocatore di OKC a segnare oltre 150 punti nelle prime 5 gare dai tempi di Russell Westbrook (171 nel 2016-17).

