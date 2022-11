Kyrie Irving ai Brooklyn Nets dopo che il giocatore aveva postato sui suoi profili social sospenderlo per almeno 5 partite senza stipendio, una mossa forte come si legge nel comunicato: "Negli ultimi giorni abbiamo ripetutamente cercato di lavorare con Kyrie Irving per fargli capire il danno e il pericolo creati dalle sue parole e le sue azioni che hanno avuto inizio con l'aver pubblicizzato un film antisemita. Siamo rimasti sbigottiti oggi quando, durante una conferenza stampa, dove ha avuto l'occasione di smentire le sue vedute antisemite, Kyrie ha invece rifiutato sistematicamente di farlo. La cosa è profondamente inquietante e contro i valori della nostra franchigia. Per questo abbiamo deciso di sospendere Irving senza paga sino a quando non completerà una serie di passi per rimediare al male fatto. Lo stop non sarà inferiore a 5 partite". Forse, ma sottolineiamo "forse", è arrivata la parola fine su questo casoaidopo che il giocatore aveva postato sui suoi profili social un link ad un film tratto da un libro con contenuti anti-semiti e si era sempre rifiutato di scusarsi pubblicamente. Questo ha portato la franchigia a, una mossa forte come si legge nel comunicato: "".

Siamo rimasti sbigottiti quando ha avuto l'occasione di smentire le sue vedute antisemite, Kyrie ha invece rifiutato sistematicamente di farlo. La cosa è profondamente inquietante e contro i valori della nostra franchigia

Infatti, durante una chiacchierata con alcuni media post allenamento, Irving era rimasto sulle sue posizioni: "Accetto la responsabilità per aver pubblicato quel post. Alcune cose in quel film sono contestabili, non veriterie. Ma come ho detto la prima volta, non credo in tutto quello che la gente pubblica sui social. E' un documentario, per cui mi prendo le mie responsabilità". Dichiarazioni che hanno lasciato sgomento anche il commissioner NBA Adam Silver: "Sono deluso dal fatto che Irving non abbia chiesto scusa o denunciato il contenuto vile e offensivo di quel film che ha deciso di pubblicizzare. La prossima settimana mi incontrerò personalmente con lui".

Sono dispiaciuto di aver causato dolore, cosa di cui mi scuso. Accetto tutte le responsabilità per le mie azioni. Voglio imparare da questa esperienza

Kyrie Irving ha fatto un post di scuse su Instagram, anche se non sono state sufficienti per evitare la sospensione da parte dei Nets: "Sono dispiaciuto di aver causato dolore, cosa di cui mi scuso. La mia prima reazione è stata emotiva, per essere stato ingiustamente accusato di essere antisemita, quando avrei da subito dovuto concentrarmi sul dolore causato ai miei fratelli e alle mie sorelle di fede ebraica, offese dalle teorie contenute nel documentario ('Hebrews to Negroes: Wake Up Black America', ndr). Voglio scusarmi per aver postato il link a questo documentario senza specificare con esattezza ciò in cui sono d'accordo e ciò che non approvo di quanto contenuto al suo interno. Il film contiene al suo interno falsi messaggi antisemiti oltre a un linguaggio e a una narrativa lontane dalla verità e offensive per la razza/religione ebraica. Accetto tutte le responsabilità per le mie azioni. Voglio imparare da questa esperienza, nella speranza che riusciremo a trovare una miglior comprensione in futuro". Nelle ore successive alla sospensione, con anche il rifiuto da parte dell'Associazione Anti-Diffamazione di accettare la donazione di 500mila dollari ha fatto un post disu Instagram, anche se non sono state sufficienti per evitare la sospensione da parte dei: "".

