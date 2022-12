Basket

NBA - LeBron James, giocatore dei Lakers: "Grant Wahl persona eccezionale, una perdita tragica"

NBA - LeBron James ricorda in conferenza il giornalista della CBS Grant Wahl, morto a causa di un malore in tribuna stampa durante la partita del Mondiale in Qatar tra Olanda e Argentina. La star dei Lakers lo conosceva bene: Wahl aveva fatto un articolo su di lui quando era giovane.

00:01:19, un' ora fa