"A Nike crediamo non ci sia spazio per nessuna dichiarazione d'odio e nessuna forma di antisemitismo. Per questo abbiamo deciso di sospendere con effetto immediato il nostro rapporto con Kyrie Irving così come il lancio delle sue nuove scarpe, le Kyrie 8. Siamo dispiaciuti e delusi dalla situazione e dall'impatto che questa può causare nei confronti di tutti", si apprende nella nota diffusa dal colosso dell'abbigliamento sportivo con sede a Beaverton, in Oregon.

Kyrie Irving, che con Nike ha un accordo fino all'1 ottobre 2023, contratto che pare non sarebbe comunque stato rinnovato, è stato finora uno degli atleti di punta del "baffo" e le scarpe della sua linea "Kyrie" negli ultimi dodici mesi sono state tra i cinque modelli da basket più venduti in assoluto. Soltanto lo scorso anno la stella dei Brooklyn Nets ha incassato 11 milioni di dollari da Nike che, a causa di tutto questo caos, ha deciso inoltre di annullare l'uscita del nuovo atteso modello "Kyrie 8".

