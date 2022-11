World Cup con in squadra anche Paolo Banchero, la giovane stella degli Orlando Magic che ha passaporto italiano e che ha più volte ribadito il desiderio di giocare con la maglia azzurra. Ne ha parlato lui stesso in un'intervista al quotidiano Il Messaggero: "Ne devo parlare bene con il mio team, il mio agente, la mia famiglia. Sarebbe una grande opportunità, sicuramente, non posso negarlo, ma deve passare ancora tempo. Devo pensarci bene e discuterne con chi mi sta attorno". La qualificazione dell'Italia per i Mondiali del 2023 in Asia sono un risultato incredibile e ovviamente si è generato tanto entusiasmo, anche perchè il primo collegamento di chiunque è stato quello di poter partecipare allacon in squadra anche, la giovane stella degliche hae che ha più volte ribadito il desiderio di giocare con la. Ne ha parlato lui stesso in un'intervista al quotidiano Il Messaggero: "".

Banchero è appena all'inizio della sua prima stagione da professionista NBA con gli Orlando Magic, attualmente è fuori per infortunio ma in generale la Nazionale non è una sua priorità. Resta aperta la chance che venga chiamato anche da Team USA, ma non è escluso che tutto venga ulteriormente rimandato in chiave Olimpiadi di Parigi 2024, proprio perchè tutto dipenderà da come il nativo di Seattle concluderà la sua prima stagione e da come verrà programmata l'estate in vista del suo secondo anno tra i professionisti.

Il ragazzo però si dice felicissimo del traguardo centrato dagli Azzurri: "L'Italia ai Mondiali? E’ un risultato straordinario, non solo per la squadra ma per tutto il Paese. E’ qualcosa di cui vado orgogliosissimo. Non ho avuto modo purtroppo di vedere la partita, perché avevo da preparare una sfida con i Magic. Guardando giocare gli azzurri dall’esterno, però, posso dire che mi piace il loro stile sul parquet, è una pallacanestro molto eccitante, che mi ispira parecchio".

3 dicembre, Gianni Petrucci e il ct Gianmarco Pozzecco. Una sua risposta non avverrà a breve, di certo si potrà capire qualcosa dopo il giorno in cui Paolo Banchero dovrebbe incontrare la delegazione italiana che volerà in Florida con, tra gli altri, il presidentee il ct

