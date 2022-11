Paolo Banchero. Il rookie di origini italiane, assolutamente strepitoso in queste prime 11 partite di regular season, è stato tenuto fuori per il match tra Orlando Magic e Dallas Mavericks a causa di un problema alla caviglia sinistra in seguito ad una distorsione nell'ultima partita contro Houston. Nonostante l'assenza di Paolo, i Magic battono 94-87 i Mavericks di Luka Doncic (24 punti con 9 su 29 al tiro, prima volta in stagione sotto i 30) e centrano la terza vittoria stagionale con 22 punti di Franz Wagner e 13 con 12 rimbalzi di Wendell Carter. Dopo le due partite consecutive oltre i 30 punti contro Sacramento Kings e contro Houston Rockets , arriva il primo stop per. Il rookie di origini italiane, assolutamente strepitoso in queste prime 11 partite di regular season, è stato tenuto fuori per il match traa causa di unin seguito ad una distorsione nell'ultima partita contro Houston. Nonostante l'assenza di, ibattonodi(24 punti con 9 su 29 al tiro, prima volta in stagione sotto i 30) e centrano la terza vittoria stagionale con 22 punti die 13 con 12 rimbalzi di

Ad

Nulla di grave ma la franchigia della Florida preferisce evitare rischi e dunque Paolo non è a disposizione per la sfida contro i texani di Luka Doncic, la prima partita dopo la giornata di pausa per lasciare spazio alla politica e alle votazioni di metà mandato che hanno fermato gli Stati Uniti. "Lo valutiamo giorno per giorno. Lui è ovviamente un po' disorientato ma è probabilmente soltanto gonfiore, nulla di più preoccupante. Vedremo di volta in volta cosa fare", ha detto il coach dei Magic Jamahl Mosley.

NBA Altri 30 punti per Banchero ma i Magic si arrendono a Houston IERI ALLE 06:54

Paolo Banchero sta vivendo un avvio di stagione incredibile, non solo fra i rookie, visto che viaggia a 23.5 punti, 8.3 rimbalzi e 3.6 assist. Gli Orlando Magic sono però ultimi ad Est con 3 vinte e 9 perse, e dopo la gara con Dallas giocheranno sempre in casa contro i Phoenix Suns, venerdì, e contro gli Charlotte Hornets, lunedì prossimo, partite in cui dovrebbe rivedersi il nativo di Seattle.

Pozzecco su Banchero: "Tutti mi chiedono di Paolo, deciderà lui quando venire"

NBA Impressionante Banchero: numeri in stile LeBron James e Shaq O'Neal 06/11/2022 ALLE 01:17