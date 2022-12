Perdono in casa gli Orlando Magic, che cedono agli Atlanta Hawks 108-125 e sesto ko consecutivo per la squadra della Florida. Match sempre in controllo degli ospiti, guidati dai 30 punti e 14 assist di Trae Young, mentre per Orlando ci sono i 22 punti di Franz Wagner e i 20 di Paolo Banchero. Non si fermano i Boston Celtics che superano i Miami Heat 134-121. Verdi che guidano quasi sempre il match, ma solo nel finale scappano via grazie ai clamorosi 49 punti e 11 rimbalzi di Jayson Tatum.

Tornano a sorridere e vincere gli Utah Jazz che superano i Los Angeles Clippers per 125-112. Clippers pericolosi solo a cavallo dei due tempi, ma per il resto volano i Jazz, guidati dai 33 punti di Jordan Clarkson. Si rivede anche Simone Fontecchio, che fa 1/2 da tre punti in 11 minuti sul parquet. Vittoria anche per i Milwaukee Bucks, che espugnano il campo dei New York Knicks per 103-109. Emozioni, equilibrio e continue sorprese sul parquet della Grande Mela, ma alla fine sono i Bucks a spuntarla con l’allungo finale. Decisivo, al solito, Giannis Antetokounmpo, che chiude con 37 punti, 13 rimbalzi e 7 assist.

Alle spalle di Boston e Milwaukee resistono i Cleveland Cavaliers che battono i Philadelphia 76ers per 113-85. Match che, come dice il punteggio, è a senso unico, con i Cavs sempre in controllo e cinque giocatori in doppia cifra, con Caris LeVert top scorer con 22 punti. Risalgono pian piano la china i Brooklyn Nets, che battono i Washington Wizards 113-107 e trovano il terzo successo consecutivo. Dopo un match in buon equilibrio l’allungo decisivo arriva a inizio quarto quarto e i Nets volano via, anche grazie ai 39 punti del solito Kevin Durant.

Negli altri match di giornata, vittoria per i Phoenix Suns che battono i Chicago Bulls 132-113 (51 punti di uno scatenato Devin Booker) in un match sempre in controllo; successo per i New Orleans Pelicans che sperano i Toronto Raptors con un netto 126-108 (non bastano a Toronto i 35 punti di Gary Trent Jr.) con Zion Williamson (33) protagonista; vittoria per i Sacramento Kings che non lasciano scampo agli Indiana Pacers e si impongono 137-114 (22 punti a testa per Harrison Barnes e Jalen Smith).

Vincono i Denver Nuggets che superano gli Houston Rockets 120-100 (26 punti per Jamal Murray e doppia doppia per Nikola Jokic con 17 punti e 12 assist); successo per i Minnesota Timberwolves su Memphis Grizzlies per 109-101 (29 punti per Anthony Edwards); così come per gli Oklahoma City Thunder sui San Antonio Spurs per 119-111 (27 punti per Jalen Williams); mentre all’alba successo per i Los Angeles Lakers che superano i Portland Trail Blazers per 128-109, con 31 punti e 8 assist di LeBron James e 27 punti e 12 rimbalzi di Anthony Davies.

I RISULTATI DELLA NOTTE (1° DICEMBRE)

Orlando Magic – Atlanta Hawks 108-125

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 113-85

Boston Celtics – Miami Heat 134-121

Brooklyn Nets – Washington Wizards 113-107

New York Knicks – Milwaukee Bucks 103-109

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 119-111

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 109-101

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors 126-108

Phoenix Suns – Chicago Bulls 132-113

Denver Nuggets – Houston Rockets 120-100

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 125-112

Sacramento Kings – Indiana Pacers 137-114

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 128-109

