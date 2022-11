Nella notte italiana si sono giocate sette partite della stagione 2022-2023 di NBA e in campo sono scese 14 squadre. Ancora un match saltato da Paolo Banchero con i suoi Orlando Magic che cadono in casa con gli Charlotte Hornets per 105-112. I problemi alla caviglia fermano l’italiano, i problemi di gioco fermano i Magic contro i non irresistibili Hornets, tra i quali spiccano i 18 punti e 10 rimbalzi di Mason Plumlee. Nuovo successo per i Golden State Warriors che liquidano i San Antonio Spurs con un netto 132-95. Match senza storia, dominato dai californiani, guidati da uno scatenato Jordan Poole, alla sua miglior prestazione stagionale con 36 punti.

Ad

Secondo ko consecutivo per i Milwaukee Bucks che cedono in casa contro gli Atlanta Hawks per 106-121. Match sempre in controllo di Atlanta, mentre i Bucks si sono un po’ persi negli ultimi giorni e non bastano i 27 punti di Giannis Antetokounmpo a tenerli a galla. Nella Eastern Conference cambia, dunque, la vetta, con Milwaukee che cede lo scettro a Boston. I Boston Celtics infatti battono gli Oklahoma City Thunder 126-122 e conquistano la settima vittoria consecutiva che vale la testa della classifica. Match vinto in rimonta nel finale, dopo che OCT era stata avanti anche di 15 punti, e dove non bastano i 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander a fermare i Celtics.

NBA Embiid-Garland, 59 più 51! Westbrook stoppa Durant e il volo di Sims UN GIORNO FA

Negli altri match di giornata successo di stretta misura dei Miami Heat sui Phoenix Suns per 113-112, con gli Heat che rimontano negli ultimi secondi con Bam Adebayo, anche miglior marcatore con 30 punti; vittoria per i Toronto Raptors in casa dei Detroit Pistons per 111-115, con 27 punti per Dalano Banton; successo per i Los Angeles Clippers che espugnano il parquet degli Houston Rockets per 106-122.

I RISULTATI DELLA NOTTE (15 NOVEMBRE)

Detroit Pistons – Toronto Raptors 111-115

Orlando Magic – Charlotte Hornets 105-112

Miami Heat – Phoenix Suns 113-112

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 126-122

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 106-121

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 106-122

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 132-95

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA I Lakers bloccano Brooklyn, ko i Warriors; Embiid segna 59 punti IERI ALLE 07:12