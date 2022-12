Bellissima vittoria di Detroit nella regular season della NBA 2022-2023. Nella notte appena trascorsa i Pistons hanno stupito tutti e, nonostante la continua assenza di Cade Cunningham, hanno battuto Dallas per 131-125 all’overtime. In seguito a questo successo i ragazzi di Dwane Caseyhanno raggiunto le sei affermazioni in stagione, mentre i Mavericks sono rimasti fermi a quota dieci. Nella notte appena trascorsahanno stupito tutti e, nonostante la continua assenza di Cade Cunningham,Dallas per 131-125 all’overtime. In seguito a questo successomentre i Mavericks sono rimasti fermi a quota dieci.

L’inizio di partita è ricco di equilibrio e spettacolo. Entrambe le squadre segnano infatti in continuazione e dopo 12′ il punteggio dice 36 pari. Nel secondo periodo Dallas prova ad allungare (54-60), ma la squadra di casa è attenta e prima riesce ad accorciare e poi chiude il primo tempo avanti di 1 (61-60). Il match rimane decisamente equilibrato anche a inizio terzo periodo, poi i Pistons cambiano ritmo e soprattutto grazie alle triple di Bojan Bogdanovic, Saddiq Bey e Alec Burks arrivano anche sul +12 (99-87). Dallas non ci sta e in pochi minuti ribalta incredibilmente la partita con uno scatenato Christian Wood (103-104), ma subito dopo la squadra di casa riprende a giocare meglio fino ad arrivare al +9 a 2’52” dalla fine (115-106). Sembra dunque tutto finito e invece i Mavericks non mollano e con un incredibile parziale di 11-2 riescono ad ottenere il pareggio prima della fine del quarto periodo (di Reggie Bullock il canestro del 117 pari a 22” dal termine).

Ad

NBA 3 punti per Fontecchio, Booker da record, William e Kate a Boston IERI ALLE 09:18

Si va così all’overtime e qui Dallas prende subito un piccolo margine di vantaggio (123-119). Detroit però non ha intenzione di arrendersi e prima risponde presente con Jaden Ivey e poi allunga con le due triple di Killian Hayes (131-125). Arrivati a questo punto i Mavericks non segnano più e la partita finisce dunque con la vittoria a sorpresa della squadra di casa. A fine match ci sono assolutamente da segnalare in casa Detroit i 30 punti totali di Bojan Bogdanovic, i 22 di Killian Hayes e i 19 punti e 13 rimbalzi di Marvin Bagley III. Non sono invece bastati a Dallas i 35 punti e 10 assist di Luka Doncic, i 26 punti di Tim Hardaway Jr e i 25 di Christian Wood.

Europa o America, il quiz con Doncic e Zion

NBA 3 punti per Fontecchio, Booker da record, William e Kate a Boston IERI ALLE 09:18