Nella notte italiana si sono giocate undici partite della stagione 2022-2023 di NBA. Andiamo a scoprire com’è andata. Netta vittoria dei Milwaukee Bucks che superano i Detroit Pistons per 116-91. Settima vittoria in altrettanti match per i Bucks, unica squadra ancora imbattuta, e al solito a dare spettacolo è Giannis Antetokounmpo che chiude con 32 e 12 rimbalzi. Cadono, invece, i Boston Celtics che cedono in casa dei Cleveland Cavaliers per 114-113 ai supplementari. Sesta vittoria per i Cavs grazie alla schiacciata decisiva di Donovan Mitchell, ma dove spicca Darius Garland con 29 e 12 assist.

Nuovo ko per i Philadelphia 76ers, che perdono contro i Washington Wizards per 111-121. Match sempre in mano ai Wizards, mentre senza Joel Embiid i 76ers trovano il quinto ko stagionale in una partita dove non bastano i 30 di Tyrese Maxey o i 10 assist di James Harden. Volano, invece, gli Atlanta Hawks che superano i New York Knicks per 99-112. Grande vittoria e grande rimonta dal -23 nel secondo quarto per Trae Young e compagni, grazie soprattutto ai 36 di Dejounte Murray. Vittoria in trasferta per i Memphis Grizzlies contro i Portland Trail Blazers per 106-111, anche se dopo un match dominato Memphis rischia la beffa nel finale, quando Portland torna in partita. Ai Trail Blazers non bastano i 31 di Anfernee Simons. Vincono in rimonta e di misura i Dallas Mavericks, che superano gli Utah Jazz 103-100. Con Simone Fontecchio ancora ai boxe causa Covid, Utah guida gran parte del match, ma nel finale Dallas rimonta e porta a casa la quarta vittoria stagionale. Decisivo, come al solito, Luka Doncic con 33 e 11 assist.

Tornano i sorrisi nella città degli Angeli. I Los Angeles Clippers superano in trasferta gli Houston Rockets 101-109 e conquistano la quarta vittoria in otto partite. Vittoria scacciacrisi anche per i Los Angeles Lakers, che si impongono ai supplementari sui New Orleans Pelicans 120-117. Secondo successo stagionale firmato Matt Ryan, che con la sua tripla alla sirena manda all’overtime i Lakers, che poi vincono nonostante i 27 di Zion Williamson. Negli ultimi match di giornata, infine, vittorie per i Miami Heat sui Sacramento Kings per 110-107 (26 e 12 rimbalzi per Tyler Herro), dei Toronto Raptors in casa dei San Antonio Spurs per 100-143 (canadesi con 7 giocatori in doppia cifra), e dei Chicago Bulls sugli Charlotte Hornets per 106-88.

