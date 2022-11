Nella notte italiana si sono giocate quattordici partite della stagione 2022-2023 di NBA. Continua la corsa vincente dei Boston Celtics che demoliscono nel quarto quarto i Sacramento Kings per 122-104. Dopo un equilibrio durato fino quasi alla fine del terzo periodo, infatti, volano via Horfort e compagni, guidati da Jayson Tatum da 30 punti e 8 rimbalzi. Non rallentano la corsa neanche i Milwaukee Bucks che battono i Cleveland Cavaliers 117-102. Match dai due volti, con il primo tempo guidato dai Cavs, che però nella ripresa si spengono e lasciano scappare via i Bucks. Solito mattatore Giannis Antetokounmpo che chiude con 38 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Provano a rialzare la testa i Golden State Warriors, che vincono 129-118 contro gli Utah Jazz. Con Simone Fontecchio di nuovo non schierato in campo, i californiani guidano quasi per tutto il match, con un solo passaggio a vuoto a inizio terzo quarto e fermano la corsa di Lauri Markkanen e compagni. Best scorer, ovviamente, Stephen Curry con 33 punti.

Nono riescono a infilarsi in una striscia vincente prolungata i Brooklyn Nets che cadono in casa degli Indiana Pacers per 128-117. Non basta ai Nets aver guidato tre quarti della partita, perché nell’ultimo periodo si spengono Durant e compagni e Indiana vola via. Non bastano a Brooklyn i 36 punti proprio di Durant, mentre in casa Pacers da segnalare i 26 punti di Buddy Hield. Inciampano, invece, gli Atlanta Hawks, che cadono in casa della cenerentola Houston Rockets per 128-122. Anche qui, come per gli Indiana, Houston che vince nel finale, con gli Hawks che si fanno rimontare un vantaggio di 16 punti e poi crollano negli ultimi 3 minuti. E ad Atlanta non bastano neanche i 44 punti di Trae Young.

Soffrono i Phoenix Suns, ma alla fine hanno la meglio dei Detroit Pistons per 108-102. Match equilibratissimo, dove i Suns fanno la parte della lepre ma non riescono mai a fare lo scatto decisivo per allungare e chiuderla. Decisivo l’apporto di Deandre Ayton che chiude il match con 28 punti e 12 rimbalzi. Crollano in trasferta i New Orleans Pelicans che cedono in casa dei Memphis Grizzlies per 132-111. Match sempre in gestione dei Grizzlies, che toccano anche il +36 nel terzo quarto e poi controllano la situazione, guidati da Dillon Brooks, con 25 punti, mentre Ja Morant si “limita” a una prestazione da 23 punti e 11 assist in 28 minuti.

Tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers e lo fanno nello scontro di bassa classifica della Western Conference contro i San Antonio Spurs, battuti in casa 94-105. Vittoria che festeggia il ritorno in campo di LeBron James e match dove, tranne un passaggio a vuoto a cavallo degli ultimi due quarti, i Lakers hanno sempre controllato, anche grazie ai 25 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis. Cadono, invece, i Los Angeles Clippers, che cedono in casa contro i Denver Nuggets per 104-114. Anche qui, Denver in controllo del match per quasi tutto il tempo e allunga nel finale per mettere al sicuro il successo e il secondo posto nella conference. Top scorer Aaron Gordon con 29 punti, mentre Nikola Jokic si regala una doppia doppia con 19 punti e 13 rimbalzi.

Negli altri match di giornata, infine, vittoria di strettissima misuro degli Charlotte Hornets sui Minnesota Timberwolves per 110-108, con il terzo quarto da 39-21 decisivo per gli Hornets (miglior marcatore Kelly Oubre con 28 punti); successo per i Portland Trail Blazers che espugnano il parquet dei New York Knicks per 129-132 ai supplementari, con i Knicks che forzano l’overtime in rimonta, ma cedono ai 44 punti di Jerami Grant. Vincono ai supplementari anche gli Oklahoma City Thunder, che superano i Chicago Bulls 123-119, con i liberi di Shai Gilgeous-Alexander decisivi nel finale (30 punti per lui); e infine successo per i Miami Heat che superano i Washington Wizards 110-107, imponendosi nei minuti finali di un match emozionante e dove spiccano i 38 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo.

I RISULTATI DELLA NOTTE (26 NOVEMBRE)

Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves 110-108

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 99-107

New York Knicks – Portland Trail Blazers 129-132

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 128-117

Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 123-119

Miami Heat – Washington Wizards 110-107

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 132-111

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 117-102

Houston Rockets – Atlanta Hawks 128-122

Boston Celtics – Sacramento Kings 122-104

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 94-105

Phoenix Suns – Detroit Pistons 108-102

Golden State Warriors – Utah Jazz 129-118

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 104-114

