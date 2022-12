Sono undici le partite della notte NBA. Si parte con il colpo esterno dei Miami Heat, che espugnano il campo dei Boston Celtics dopo un tempo supplementare per 120-116. Festeggiato al meglio il ritorno di Jimmy Butler, che chiude con 25 punti e 15 rimbalzi, anche se i migliori marcatori per Miami sono Bam Adebayo (28) e Tyler Herro (26). Boston perde, ma resta comunque in vetta in solitaria alla Eastern Conference, con i Celtics che hanno avuto un eccellente Jaylen Brown da 37 punti e 14 rimbalzi, autore anche della tripla che ha mandato la sfida all’overtime.

Altra vittoria esterna di prestigio è quella dei ritrovati Los Angeles Lakers, che sono al settimo successo nelle loro ultime dieci partite. I californiani sono protagonista di un’ottima prestazione offensiva contro i Milwaukee Bucks, imponendosi per 133-129 in un finale intenso dove a fare la differenza è Anthony Davis. Prestazione sublime del lungo di Los Angeles, che firma una doppia doppia da 44 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Russell Westbrook (15 punti e 11 assist) e per LeBron James (28 punti e 11 assist), che ha superato Magic Johnson al sesto posto della classifica dei migliori assist-man di tutti i tempi. A Milwaukee non sono bastati il ritorno di Khris Middleton e soprattutto un Giannis Antetokounmpo da 40 punti.

Altra buona prestazione individuale per Paolo Banchero, ma Orlando cade ancora. La prima scelta del Draft chiude con 22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist nel 107-96 con cui i Cleveland Cavaliers ottengono la loro decima vittoria nelle undici partite casalinghe. Cavs trascinati da un Donovan Mitchell da 34 punti e da un Evan Mobley da 19 punti e 13 rimbalzi.

Ben ventuno minuti in campo per Simone Fontecchio, che sta trovando più spazio nelle rotazioni di Utah. Il giocatore italiano ha ripagato anche la fiducia del proprio allenatore con 9 punti (3/4 da tre punti) ed anche un assist ed un rimbalzo. I Jazz vivono una super serata offensiva e dominano contro gli Indiana Pacers per 139-119, con il solito Lauri Markkanen sugli scudi con 24 punti e 13 rimbalzi. Clamoroso colpo esterno degli Houston Rockets, che battono i primi della classe nella Western Conference. Infatti i Phoenix Suns cedono 122-121, subendo la rimonta nell’ultimo quarto (parziale 36-25) di una Houston trascinata dai 30 punti di Jalen Green. Ai Suns non bastano i 41 punti di Devin Booker, che ha, però, sbagliato una comoda tripla aperta per la vittoria della sua squadra.

Vincono i Golden State Warriors contro i Chicago Bulls per 119-111 con 26 punti di Klay Thompson, 19 di Curry ed un Draymond Green che sfiora la tripla doppia (13 punti, 10 assist e 9 rimbalzi). Non basta un Joel Embiid da 35 punti, 11 rimbalzi e 8 assist a Philaldelphia, con i Sixers che cadono sul campo dei Memphis Grizzlies per 117-119 complice anche un Ja Morant da 28 punti.

Quarta vittoria di fila per i Brooklyn Nets, che sembrano aver trovato finalmente un po’ di serenità. I 27 punti di Kyrie Irving sono il fattore decisivo nel 114-105 con cui i Nets piegano i Toronto Raptors. Decima sconfitta consecutiva e seconda striscia peggiore di sempre nella loro storia per i San Antonio Spurs che cedono nettamente 117-99 ai New Orleans Pelicans di uno Zion Williamson da 30 punti e 15 rimbalzi.

Un ex Spurs come Dejounte Murray firma 34 punti e guida alla vittoria gli Atlanta Hawks contro i Denver Nuggets (117-109) di un Nikola Jokic da 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Gli Washington Wizards rimontano dal -22, ma mancano il tiro della vittoria in più occasioni contro gli Charlotte Hornets, che vincono 117-16 grazie soprattutto ai 25 punti di Terry Roozier.

RISULTATI NBA 2022-2023 (3 DICEMBRE)

Charlotte Hornets – Washington Wizards 117-116

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 117-109

Boston Celtics – Miami Heat 116-120 d.t.s

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 114-105

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 107-96

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 129-133

Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 117-109

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 99-117

Phoenix Suns - Houston Rockets 121-122

Utah Jazz – Indiana Pacers 139-119

Golden State Warriors – Chicago Bulls 119-111

