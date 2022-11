Nella notte italiana si sono giocate 13 partite della stagione 2022-2023 di NBA e in campo sono scese 22 squadre. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

Prima assenza per Paolo Banchero, che Tornano al successo i Brooklyn Nets e lo fanno nel derby della Grande Mela contro i New York Knicks battuti 112-85. Match dominato da Brooklyn (che nel frattempo ha confermato Jacque Vaughn come capo allenatore) e dominato soprattutto da un Kevin Durant da tripla-doppia con 29 punti, 12 rimbalzi e 12 assist (e due stoppate) che rilancia i suoi. che resta ai box a causa di un problema alla caviglia . Match dominato da Brooklyn (che nel frattempo ha confermato Jacque Vaughn come capo allenatore) e dominato soprattutto da un Kevin Durant da tripla-doppia con 29 punti, 12 rimbalzi e 12 assist (e due stoppate) che rilancia i suoi.

Ad

NBA Caviglia gonfia per Paolo Banchero, salta Magic-Mavericks 7 ORE FA

Sono i Los Angeles Clippers a vincere il derby californiano superando i Los Angeles Lakers 114-101. Clippers sempre in fuga dopo un primo quarto equilibrato, Lakers che per due volte riagganciano i cugini, ma poi LAC scappa via con 29 punti di Paul George. Non si fermano gli Utah Jazz che espugnano il campo degli Atlanta Hawks per 119-125. Non c’è Simone Fontecchio neanche questa notte, ma c’è Lauri Markkanen autore di 32 punti in un match che i Jazz guidano per un tempo, poi ne perdono il controllo nel terzo quarto, ma alla fine respingono gli assalti di Atlanta e la portano a casa.

Nella parte alta della Eastern Conference, non si fermano i Milwaukee Bucks, che espugnano il campo degli Oklahoma City Thunder per 132-136 dopo due tempi supplementari. Decisivi i liberi di Allen nel secondo overtime, ma decisivi anche i 36 punti e 12 assist di Jevon Carter, mentre in casa Thunder spiccano i 39 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Cadono, invece, i Cavs in casa dei Sacramento Kings per 127-120. Fallisce la rimonta di Cleveland, che nel quarto quarto va finalmente in vantaggio, ma nel finale cede nonostante i 38 punti di Donovan Mitchell.

Nella parte alta della Western Conference, invece, vincono in casa dei Minnesota Timberwolves i Phoenix Suns per 117-129. Suns sempre in controllo del match, con Minnesota che paga pesantemente i 32 punti e 10 assist di Devin Booker. Vittoria in trasferta anche per i Portland Trail Blazers, che espugnano il campo degli Charlotte Hornets per 95-105. Match deciso nell’ultimo quarto, quando Portland cambia marcia guidata dai 26 punti di Damian Lillard.

Infine, negli altri match di giornata, vittorie per i Boston Celtics sui Detroit Pistons per 128-112 (31 punti per Jayson Tatum), per i Denver Nuggets in casa degli Indiana Pacers per 119-122 (30 punti di Bennedict Mathurin), per i Toronto Raptors contro gli Houston Rockets 116-109 (32 punti di Fred VanVleet), per i New Orleans Pelicans in casa dei Chicago Bulls 111-115 (ai Bulls non bastano i 33 punti di DeMar DeRozan) e per i Memphis Grizzlies, che superano i San Antonio Spurs 122-124 (32 punti per Desmond Bane).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Orlando Magic – Dallas Mavericks 94-87

Indiana Pacers – Denver Nuggets 119-122

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 95-105

Boston Celtics – Detroit Pistons 128-112

Toronto Raptors – Houston Rockets 116-109

Atlanta Hawks – Utah Jazz 119-125

Brooklyn Nets – New York Knicks 112-85

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 132-136

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 111-115

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 122-124

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 117-129

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 114-101

Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers 127-120

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Ribaltone Nets: niente Udoka, in panchina rimane Jacques Vaughn 8 ORE FA