NBA - Serata storta per Giannis Antetokounmpo: se la prende anche con la scala

NBA - Venerdì nero per Giannis Antetokounmpo coi suoi Bucks che perdono a Philadelphia e lui che chiude con un disastroso 4 su 15 ai liberi. Per è questo motivo il greco rimane in campo dopo il match a provare i liberi mentre gli addetti dei 76ers cercavano di sistemare: Giannis non gradisce che ci sia una scala sotto il canestro, a sua richiesta non viene rimossa e allora va lui a scacciarla.

00:00:26, un' ora fa