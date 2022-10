Si alza il sipario sulla stagione 2022-2023 della NBA. Sono due le partite disputate nella Opening Night, con i Campioni in carica dei Golden State Warriors che hanno ospitato i Los Angeles Lakers al Chase Center. Debutto anche per i finalisti dello scorso anno ovvero i Boston Celtics, a cui hanno fatto visita al TD Garden i Philadelphia 76ers. Scopriamo come sono andate queste sfide inaugurali della regular season del massimo campionato cestistico statunitense.

Ad

Netto successo per i Golden State Warriors sui Los Angeles Lakers per 123-109. I detentori del titolo incominciano al meglio la regular season, nella notte che celebra la vittoria del Larry O’Brien Trophy sollevato la scorsa annata con la consegna degli anelli alla squadra. Steph Curry e compagni mettono subito la freccia nel primo quarto sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio, chiudendo sul 25-22 dopo 12’. Nella seconda frazione i padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore incrementando il margine fino al +14 (53-39), con i Lakers che faticano a rimanere in scia riuscendo però a tornare sotto il -10 all’intervallo lungo (59-52). Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Steve Kerr riprende a macinare gioco e punti, prendendo nettamente il largo e sfiorando anche il +30 (91-64, +27): alla terza sirena Warriors nettamente avanti per 91-71.

NBA Parte la caccia a Kareem: LeBron James a 1325 punti dal record 14 ORE FA

Ultimo quarto di pura gestione per Golden State, con gli ospiti che provano quantomeno a rendere meno pesante il passivo per 123-109 finale con cui i gialloblu si aggiudicano questa prima sfida stagionale. Steph Curry subito in grande spolvero con 33 punti, mentre Andrew Wiggins mette a referto 20 punti (insieme a 6 rimbalzi). Tra le fila dei Lakers, LeBron James sfiora la tripla doppia con 31 punti, 14 rimbalzi ed 8 assist. Sono 27 i punti segnati da Anthony Davis, mentre Russell Westbrook firma una doppia doppia da 19 punti ed 11 rimbalzi.

Debutto positivo anche per i vice-campioni dei Boston Celtics, che al TD Garden sconfiggono i Philadelphia 76ers col punteggio di 126-117. Sono però gli ospiti a mettere la freccia in avvio di match, con il primo quarto che termina 24-29 in favore dei 76ers. La franchigia della Pennsylvania mantiene il vantaggio anche in apertura di secondo quarto, con i padroni di casa che riescono però ad operare il controsorpasso (43-39). Philadelphia non si scompone e reagisce prontamente, impattando sul punteggio sul 63-63 prima della pausa di metà partita. Nel terzo quarto i Celtics aumentano i giri del proprio motore, rimettendosi davanti nel punteggio toccando anche il +13 (98-85) e lasciando i 76ers letteralmente al palo: alla terza sirena Boston conduce per 98-88. Nell’ultima frazione Tatum e compagni amministrano il margine accumulato nel parziale precedente, aggiornando il massimo vantaggio anche a +16 (126-110) nei minuti finali: al TD Garden di Boston i Celtics vincono per 126-117 grazie ai 70 punti messi a segno dal duo Tatum-Brown (35 punti ciascuno, con 12 rimbalzi per il numero 0). Alla squadra di Doc Rivers non bastano i 35 punti di un James Harden sempre efficace, insieme alla doppia doppia di Joel Embiid (26 punti e 15 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE (19 OTTOBRE)

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 123-109

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 126-117

Fontecchio in esclusiva: "Vogliamo goderci gli Europei in casa"

NBA Top 10: chi sono i giocatori NBA più pagati? LeBron James è in vetta 14/10/2022 ALLE 11:08