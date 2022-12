Paolo Banchero continua a parlare e far parlare, essendo lui la quasi sola nota positiva di una stagione degli Orlando Magic che non riesce proprio a decollare. 5-19 il record della franchigia finora, ma 22.6 punti di media per la prima scelta assoluta all’ultimo Draft NBA.

Gianmarco Pozzecco: “È una cosa positiva, certo. È una bella situazione in cui trovarsi. Fa sicuramente piacere poter giocare a basket a questi livelli e avere qualcuno che ti voglia così tanto nella propria squadra, perciò sono felice in ogni caso“. Tra le domande che gli sono arrivate dopo la partita persa contro i Toronto Raptors questa notte ne è arrivata una dal portale NBA “Around the Game” , che riguarda la questione dell’Italia. Queste le parole del diretto interessato interpellato su quanto gli facesse piacere essere così considerato da: ““.

Salvatore Trainotti, che riguarda soprattutto Va ricordato che ci sarà proprio nei prossimi giorni un incontro sia con Pozzecco che con, che riguarda soprattutto l’opportunità di portare Banchero ai Mondiali del 2023 con la maglia dell’Italia. Nell’ultima notte, in cui i Magic hanno subito la sconfitta numero 19 della stagione, Banchero ha disputato una partita da 9 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in 27 minuti, la prima sotto la doppia cifra di una stagione che fino ad ora non lo aveva mai visto scendere sotto quota 15.

Paolo Banchero, l'azzurro che ha conquistato il college basket

