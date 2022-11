NBA riparte dopo il giorno di pausa per la Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti e gli Orlando Magic ritrovano Paolo Banchero. Il numero 1 del Draft 2022, Magic perdono 107-99 in casa contro i Philadelphia 76ers, senza le stelle Embiid, Harden e Maxey. Il talento di origini e passaporto italiani chiude con 19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist tirando 5 su 12 dal campo con 1 su 3 dall'arco e 8 su 11 ai liberi: all'intervallo i punti di Banchero sono 8 con una tripla e i Magic conducono 56-52, poi nel terzo periodo i 76ers piazzano un parziale di 30-20, mettono la testa avanti e non si voltano più indietro, pur con Orlando che arriva un paio di volte a -5 (91-96, 98-103), anche per gli 11 punti di Paolo. Lariparte dopo il giorno di pausa per la Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti e gliritrovano. Il numero 1 del Draft 2022, reduce da quasi tre settimane di stop per un fastidioso problema alla caviglia che gli ha fatto saltare sette partite, torna in campo e gioca 36' partendo in quintetto, ma i suoiperdonoin casa contro i, senza le stelle. Il talento di origini e passaporto italiani chiude contirando 5 su 12 dal campo con 1 su 3 dall'arco e 8 su 11 ai liberi: all'intervallo i punti disono 8 con una tripla e iconducono 56-52, poi nel terzo periodo ipiazzano un parziale di 30-20, mettono la testa avanti e non si voltano più indietro, pur conche arriva un paio di volte a -5 (91-96, 98-103), anche per gli 11 punti di Paolo.

Il minutaggio - 36' sul parquet - dimostra che il nativo di Seattle sta bene e anche il suo gioco non ne risente troppo: attacca l'avversario e il canestro senza paura, non esagera coi tiri (12 in tutta la gara, il minimo in tutta la sua stagione) e si conquista il solito importante numero di tiri liberi, 11, di cui 8 realizzati (quarta volta in doppia cifra per liberi tirati). Da evidenziare i tre assist, due di ottima fattura, uno per Bamba e uno "no look" per Bol Bol, anche se ci sono 4 palle perse, un dato che Paolo dovrà imparare a ridurre.

I Magic, presentatisi senza Carter e Okeke, oltre ai lungodegenti Anthony, Fultz e Isaac, hanno 18 punti da Bol Bol e 24 da Franz Wagner, il miglior marcatore della squadra. In casa 76ers brilla Shake Milton che sta in campo 42' e chiude con una "simil tripla doppia" da 24 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, affiancato dai 23 punti e 10 rimbalzi di Tobias Harris, dai 14 punti di Harrell, dai 13 di Melton e dai 18 punti con 5 triple di Niang in uscita dalla panchina. Le due squadre, Orlando e Phialdelphia, si ritroveranno domenica notte ancora all'Amway Center.

