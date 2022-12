Peja Stojakovic, Dirk Nowitzki, Andrei Kirilenko, Pau Gasol, Tony Parker, Goran Dragic. Sono le sette superstar che hanno saputo vincere il premio di MVP di Eurobasket nel mezzo della loro carriera NBA. Sette giocatori di altissimo profilo che, nella stagione successiva al trionfo nel Vecchio Continente, hanno saputo esprimere un basket di qualità assoluta anche oltreoceano.

Willy Hernangomez. Il big-man della Roja ha segnato in doppia cifra abbondante in tutte le partite disputate, chiudendo con 17.2 punti, 6.9 rimbalzi e il 64% da due. Numeri prestigiosi, che esprimono la sua importanza all'interno del sistema molto livellato costruito da coach Sergio Scariolo, che ha sempre preferito dare la precedenza al gruppo sul singolo. Eppure, a differenza della pletora di star già citate, il fratello maggiore di Juancho sta vivendo una stagione NBA molto difficile. Gli Europei di settembre hanno incoronato la Spagna , eleggendo MVP. Il big-man della Roja ha segnato in doppia cifra abbondante in tutte le partite disputate, chiudendo con. Numeri prestigiosi, che esprimono la sua importanza all'interno del sistema molto livellato costruito da coach Sergio Scariolo, che ha sempre preferito dare la precedenza al gruppo sul singolo. Eppure, a differenza della pletora di star già citate, il fratello maggiore di Juancho sta vivendo

Ad

Tony Parker, Tim Duncan e Manu Ginobili festeggiano il titolo NBA vinto nel 2014 con i San Antonio Spurs Credit Foto Getty Images

Serie A Brescia si rinforza: Aleksej Nikolic in campo già sabato 4 ORE FA

Stojakovic, Nowitzki, Gasol, Parker e Dragic furono tutti All-Star NBA nell'annata immediatamente successiva al loro trionfo a Eurobasket. Parker vinse il suo quarto anello con i San Antonio Spurs. Gasol il suo secondo con i Los Angeles Lakers. Dirk Nowtzki giocò le Finals poi perse da Dallas contro Miami. Tutti, compreso Kirilenko, erano titolari inamovibili nelle rispettive squadre, a loro volta di alto livello. Il minutaggio elevato, superiore ai 30 minuti a partita. La loro importanza all'interno dei sistemi delle rispettive franchigie era decisiva. E anche gli altri due MVP di Eurobasket non presenti in questa lista perché non impegnati in NBA erano star assolute a livello di Eurolega: Sarunas Jasikevicius (2003) vinse la massima competizione continentale con il Maccabi Tel Aviv, mentre Juan Carlos Navarro (2011) raggiunse le Final Four con il Barcellona.

Da MVP a panchinaro: la triste parabola di Willy Hernangomez

Willy Hernangomez è sceso in campo in sole 10 gare sulle 24 giocate finora dai suoi New Orleans Pelicans. È sempre subentrato dalla panchina, e sfiora appena i 10 minuti di media a partita. Il suo massimo? I 12 punti con 8 rimbalzi in quasi 20 minuti nella vittoria contro i Denver Nuggets del 4 dicembre. Salvo poi ritrovarsi panchinato nel match successivo contro i Detroit Pistons.

Jonas Valanciunas e dalla possibilità di coach Willie Green di utilizzare assetti più leggeri e moderni con Larry Nance Jr. e Jaxson Hayes. E in questo momento, con la squadra finalmente vincente dopo tanti anni di lacrime, è difficile immaginare una modifica degli equilibri trovati. I Pels sono balzati al primo posto nella Western Conference con un record di 16-8 grazie a Per caratteristiche fisiche e di gioco, Hernangomez fatica a emergere nel front-court molto ricco dei Pelicans. Nel suo ruolo naturale di centro è chiuso dae dalla possibilità di coach Willie Green di utilizzare assetti più leggeri e moderni con. eE in questo momento,dopo tanti anni di lacrime, è difficile immaginare una modifica degli equilibri trovati. I Pels sono balzati al primo posto nella Western Conference con un record digrazie a un filotto di cinque successi consecutivi e un ritmo da 8-2 nelle ultime dieci gare, anche senza due giocatori fondamentali come Brandon Ingram e Herbert Jones.

Willy Hernangomez, New Orleans Pelicans, NBA 2022-23 Credit Foto Getty Images

Hernangomez, giocatore più di spada che di fioretto per i canoni molto sofisticati del basket moderno, attende il momento, cercando di farsi trovare sempre pronto, come successo nelle ultime (buone) uscite. Ma le aspettative dopo la grande estate con la nazionale erano ben differenti, come spiegato in una bella intervista concessa a Gigantes.

"Sono soddisfatto del mio rendimento nei minuti in cui sono chiamato in campo. Ma non è l'inizio di stagione che mi aspettavo. Speravo in qualcosa di più dopo la splendida estate con la Spagna e per il fatto di essere ormai un punto fermo di questa squadra da tre anni, uno dei giocatori che ha fatto tanto per costruire questo spogliatoio. Oggi si è persa la necessità di avere un pivot fisico, rimbalzista, bravo in post-basso, come poteva essere negli anni '80. Ora servono centri polivalenti, che possano attaccare fronte e spalle a canestro, con tiro da fuori e capaci di difendere sugli esterni. È lo stesso percorso di transizione che sto vivendo anche io. Ci sto lavorando già da due anni, e sto continuando a farlo per migliorare tutti i miei punti deboli".

Gli MVP di Eurobasket del nuovo millennio: Willy Hernangomez unico in difficoltà nella stagione successiva

2001 Predrag Stojakovic (Sacramento Kings)

37.3 minuti, 71/71 in quintetto, 21.2 punti, 2.5 assist, 5.3 rimbalzi, All-Star NBA

2003 Sarunas Jasikevicius (non in NBA)

Campione di Eurolega con il Maccabi Tel-Aviv

2005 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

38.1 minuti, 81/81 in quintetto, 26.6 punti, 2.8 assist, 9.7 rimbalzi, All-Star NBA

2007 Andrei Kirilenko (Utah Jazz)

30.8 minuti, 72/72 in quintetto, 11.0 punti, 2.9 assist, 4.7 rimbalzi

2009 Pau Gasol (Los Angeles Lakers)

37.0 minuti, 65/65 un quintetto, 18.3 punti, 3.4 assist, 11.3 rimbalzi, All-Star NBA, campione NBA

2011 Juan Carlos Navarro (non in NBA)

Final Four di Eurolega con il Barcellona

2013 Tony Parker (San Antonio Spurs)

29.4 minuti, 68/68 in quintetto, 16.7 punti, 5.7 assist, 2.3 rimbalzi, All-Star NBA, campione NBA

2015 Pau Gasol (Chicago Bulls)

31.8 minuti, 72/72 in quintetto, 16.5 punti, 4.1 assist, 11.0 rimbalzi, All-Star NBA

2017 Goran Dragic (Miami Heat)

31.7 minuti, 75/75 in quintetto, 17.3 punti, 4.8 assist, 4.1 rimbalzi, All-Star NBA

2022 Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans)

9.9 minuti, 10/24 gare giocate e mai in quintetto, 5.2 punti, 0.5 assist, 4.0 rimbalzi

Eurolega Milano ultima e in striscia negativa record: la stagione è da buttare? 4 ORE FA