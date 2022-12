Nella notte italiana si sono giocate dieci partite della stagione 2022-2023 di NBA . Vince Paolo Banchero con i suoi Magic, mentre Simone Fontecchio non è in campo (problema alla caviglia) nel ko di Utah contro i Timberwolves. Vincono i Nets, mentre i 76ers fermano i Lakers. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

Vincono gli Orlando Magic contro i Toronto Raptors per 113-109 e secondo successo consecutivo per Paolo Banchero e compagni. E l’italoamericano è ancora protagonista con 23 punti, 8/11 al tiro, e soprattutto con i due liberi a meno di 5” dalla sirena che mettono Orlando fuori portata per i canadesi. Secondo successo consecutivo anche per i Brooklyn Nets che superano 120-116 gli Atlanta Hawks e continuano a correre in piena zona playoff. Nets che rischiano la beffa nel finale, superati dagli Hawks, ma poi l’ultimo guizzo è di Durant e compagni. Per Durant 34 punti, mentre non bastano i 33 di Trae Young ad Atlanta.

Perdono gli Utah Jazz, che cedono ai Minnesota Timberwolves 108-118, ma pesano le assenze di Lauri Markkanen, Collin Sexton e Simone Fontecchio. Vince senza difficoltà, dunque, Minnesota con i 30 punti di D’Angelo Russell e le doppie doppie di Rudy Gobert (22 punti e 13 rimbalzi) e Kyle Anderson (15 punti e 12 assist). I Milwaukee Bucks espugnano il campo dei Dallas Mavericks per 105-106 e lo fanno al termine di un match emozionante, dove la schiacciata di Lopez a 8 secondi dalla fine fa la differenza, con Luka Doncic che manca la tripla della vittoria sulla sirena. Doncic cui non bastano i 33 punti e 11 assist a battere Giannis Antetokounmpo, che si ferma a 28 punti e 10 rimbalzi.

Tornano a sprofondare, con il terzo ko consecutivo, i Los Angeles Lakers che cedono ai Philadelphia 76ers per 133-122. Sixers che toccano il +16 nel terzo quarto, si fanno rimontare, ma poi riallungano con i 38 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid e i 28 punti e 12 assist di James Harden. Continua la corsa vincente dei New Orleans Pelicans che superano i Phoenix Suns 128-117. E continua la corsa vincente di Zion Williamson, che messi da parte gli infortuni è protagonista assoluto con 35 punti.

Negli ultimi match di giornata, infine, vittoria per i New York Knicks in casa degli Charlotte Hornets per 102-121, con 33 punti di Julius Randle, degli Indiana Pacers che superano i Washington Wizards 121-111, nonostante i 29 punti di Kristaps Porzingis, dei Sacramento Kings che vincono in casa dei Cleveland Cavaliers 95-106, e infine il successo dei Memphis Grizzlies sui Detroit Pistons per 114-103, con un Ja Morant da 15 punti e 12 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (10 DICEMBRE)

Charlotte Hornets – New York Knicks 102-121

Indiana Pacers – Washington Wizards 121-111

Orlando Magic – Toronto Raptors 113-109

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 120-116

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 133-122

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 95-106

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 114-103

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 128-117

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 108-118

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 105-106

