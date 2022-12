Pazzesco, non so cosa dire, incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, abbiamo giocato due grandissime difese negli ultimi possessi: sono riusciti a rubare il pallone e a passarlo a me. Incredibile". Queste le parole di Simone Fontecchio che ha deciso la sfida tra Utah Jazz e Golden State Warriors, Alexander-Walker e Olynyk, e lanciata all'azzurro da Malik Beasley! ". Queste le parole diche ha deciso la sfida tra finita 124-123 per i padroni di casa , con una schiacciata a fil di sirena dopo una palla rubata da, e lanciata all'azzurro da

In copertina ci va l'ala della nazionale italiana autore della miglior gara in carriera in NBA con 18 punti in 20' con 6 su 10 al tiro. La schiacciata è arrivata dopo che Fontecchio era stato stoppato da Klay Thompson nel tentativo di piazzare il tiro della vittoria: "Ero arrabbiato, non l'ho visto arrivare, ma lui ha fatto una grande giocata in difesa. Ero molto contento quando abbiamo recuperato il pallone in difesa".

Fontecchio, che nelle prossime ore incontrerà il ct Gianmarco Pozzecco e gli altri emissari della nazionale italiana in arrivo da Orlando dopo il colloquio con Paolo Banchero, ha espresso tutta la sua gioia nel post partita: "Pazzesco, non so cosa dire, incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, abbiamo giocato due grandissime difese negli ultimi possessi: sono riusciti a rubare il pallone e a passarlo a me. Incredibile".

Ha avuto spazio e lo ha sfruttato al meglio: "La NBA è un mondo completamente diverso da quello a cui ero abituato nelle mie esperienze passate, il mio obiettivo è quello di godermi ogni singolo istante di questa nuova avventura. Ho giocato da professionista per 10 anni prima di arrivare qui, ma questo è un altro contesto". Infine, un pensiero su dove custodirà il pallone della vittoria: "Non so ancora dove lo metterò, devo tenerlo lontano da mia figlia. O magari ci giocherà lei".

