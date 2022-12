Facundo Campazzo da parte dei Dallas Mavericks continua a essere oggetto di grandi discussioni in tutto il mondo. In attesa di capire quale scelta prenderà il playmaker argentino, al momento conteso tra un possibile ritorno al Real Madrid José Calderon esprime una rapida analisi sui motivi che impediscono a molti grandi giocatori di Eurolega di fiorire anche Oltreoceano. Oggi consulente dei Cleveland Cavaliers, dove può lavorare a stretto contatto con il connazionale Ricky Rubio, Calderon ha vissuto 14 stagioni in NBA tra il 2005 e il 2019 dopo tre anni di Eurolega a Vitoria. Il taglio dida parte dei Dallas Mavericks continua a essere oggetto di grandi discussioni in tutto il mondo. In attesa di capire quale scelta prenderà il playmaker argentino, al momento conteso tra un possibile ritorno al Real Madrid e la firma di un ricco biennale con la Stella Rossa Belgardo esprime una rapida analisi sui motivi che impediscono a molti grandi giocatori di Eurolega di fiorire anche Oltreoceano. Oggi consulente dei Cleveland Cavaliers, dove può lavorare a stretto contatto con il connazionale Ricky Rubio, Calderon ha vissutotra il 2005 e il 2019 dopo tre anni di Eurolega a Vitoria.

"Sappiamo tutti che segnare 15 punti in Eurolega non è come segnarne altrettanti in NBA - ha dichiarato l'ex-playmaker dei Toronto Raptors al 'Mundo Deportivo' -. Il livello del basket NBA è altissimo. Se sei un giocatore di successo in Eurolega, puoi avere una chance in NBA, ma tutto dipende dal ruolo, dalla fisicità, dal ritmo. La NBA non è un campionato facile. Certi giocatori come Gabriel Deck o Facundo Campazzo non sono riusciti a inserirsi per diversi motivi, ma possono ancora vivere carriere straordinarie in Europa".

Ad

Calderon ha poi proseguito rispondendo alla visione pessimista di Zeljko Obradovic sulla possibilità di vedere uno o più coach europei/internazionali su una panchina NBA.

Eurolega Campazzo alla Stella Rossa per due anni? Il Real ha 9 giorni per rispondere 07/12/2022 ALLE 11:59

"Un coach europeo in NBA? Credo sia soltanto questione di tempo. Ma ne basterà uno per innescare una reazione a catena. Non credo che gli allenatori europei stiano facendo qualcosa di sbagliato. Qualcuno ci ha provato, ma non è riuscito a fare l'ultimo passo".

Tutti i numeri di Victor Wembanyama, prossimo fenomeno NBA

NBA Il poster di Doncic, furia Suns contro Zion e i ventelli di Banchero 5 ORE FA