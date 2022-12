Verità o finzione? Montaggio ad arte o genuinità? Non lo possiamo sapere fino in fondo, ma di fatto questo video di Steph Curry rischia di essere il "cortometraggio" dell’anno. Come quella famosa pubblicità di scarpe in cui Ronaldinho prendeva quattro traverse consecutivamente. Il fenomeno dei Golden State Warriors , già quattro volte campione NBA, al termine di una sessione fotografica/video con Ari Fararooy di Sports Illustrated, ha deciso di fare qualcosa di impensabile. Filmato dallo stesso creator della rivista americana, ha segnato cinque canestri consecutivi tirando da una parte all’altra del campo. Una cosa assolutamente insensata anche per l'MVP delle ultime Finals , che probabilmente, oltre al ricco contratto NBA, gli varrebbe anche una chiamata in NFL. Ribadiamo: non siamo sicuri al 100% dalla veridicità del video, ma considerando il talento di Steph forse converrebbe credere nella realtà.