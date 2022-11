Ci possono essere tanti posti insoliti dove giocare una partita di pallacanestro ma nulla regge il confronto con quanto organizzato dalla NCAA che, in onore del Veteran Day, la festa che celebra le forza armate statunitensi, allestisce un campo su una portaerei per il big match tra Gonzaga e Michigan State. Si chiama "Armed Force Classic" e la sfida viene giocata all'aperto in un'arena, con parquet e tribune, messa in piedi sul ponte della nave Abramo Lincoln, ormeggiata nel porto di San Diego.

Ad

Uno scenario mozzafiato, con le due squadre in campo con divise mimetiche, l'inno nazionale da brivido, il passaggio di aerei caccia ed elicotteri prima della palla a due, e i militari che guardano la partita dagli spalti ma anche dai vari altri punti della portaerei (oltre 3mila spettatori). Non proprio il massimo per i giocatori che devono fare i conti col vento e le diverse condizioni di luce e di umidità col trascorrere dei minuti (inizio nel pomeriggio e termine col buio della sera) nelle acque dell'oceano Pacifico.

Basket Abramo Canka approda alla UCLA: NCAA sempre più italiana 03/08/2022 ALLE 16:52

Gonzaga-Michigan State giocata sulla portaerei Abramo Lincoln Credit Foto Getty Images

Alla fine vince Gonzaga in volata 64-63 in rimonta da -12 con 22 punti e 13 rimbalzi della stella Drew Timme, il lungo con baffoni e fascia in testa, in una gara segnata dalle tante palle perse (34 complessive) e da percentuali molto basse da tre (7 su 34 totale delle due squadre), ma ce lo si poteva aspettare visto l'insolito campo da gioco. E' la seconda volta che una partita di College Basket si gioca su una portaerei dopo la sfida tra North Carolina e Michigan State (sempre la squadra di Tom Izzo) disputata nel 2011 sulla Uss Carl Vinson, la stessa nave che ha portato il corpo di Bin Laden negli Stati Uniti. Allora il presidente era Barack Obama.

NCAA Kansas è campione NCAA! Battuta North Carolina in rimonta 05/04/2022 ALLE 07:14