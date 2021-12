Paolo Banchero conosce il sapore amaro della sconfitta. Infatti la sua Duke, da questa settimana numero 1 del ranking del college basket, perde in volata 71-66 alla Value City Arena di Columbus contro Ohio State, l'università che fu di Amedeo Della Valle. La prima sconfitta nella prima trasferta vera per i Blue Devils che avevano vinto le prime sette gare, cinque al Cameron Indoor Stadium e due in campo neutro, Per la prima volta in questa sua esperienza da giocatore e studente al collegeconosce il sapore amaro della. Infatti la sua, da questa settimanadel college basket, perde in volataalla Value City Arena di Columbus contro, l'università che fu di. La prima sconfitta nella prima trasferta vera per iche avevano vinto le prime sette gare, cinque al Cameron Indoor Stadium e due in campo neutro, con Kentucky al Madison Square Garden di New York e l'attesissimo big match contro Gonzaga e Chet Holmgren a Las Vegas.

Banchero ha inoltre vissuto la prima gara difficile del suo percorso collegiale, non a caso in trasferta contro una formazione della Big Ten, tradizionalmente una conference con squadre molto fisiche: il talento di origini italiane si è scontrato con la durezza del pari ruolo EJ Liddell e ha chiuso con un poco brillante 4 su 14 al tiro (4 punti con 0 su 7 nella ripresa), compreso l'errore sulla tripla del possibile pareggio ad una manciata di secondi dal termine. Che si sia voluto prendere quella responsabilità è segno di maturità e leadership, è anche vero che forse quella palla si poteva gestire in modo differente. Comunque per Paolo ci sono 14 punti e 5 rimbalzi, ma anche 3 palle perse. Il migliore per Duke è Wendell Moore Jr. con 17 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.

Per i Blue Devils dunque il primo ko al termine di un match in cui erano a +13 all'intervallo (43-30) e a +15 nella ripresa: determinanti per la rimonta dei Buckeyes sono Russell, 12 punti, Key, 20, e il già citato EJ Liddell, che ad una proficua marcatura su Banchero aggiunge 14 punti, 14 rimbalzi, 6 assist, 3 stoppate e il canestro che chiude la gara. Ora per Banchero e per Duke è il momento di tirare un poì il fiato perchè, dopo 8 gare in 22 giorni, ci sono quasi due settimane di pausa: il prossimo impegno per la squadra di coach Mike Krzyzewski sarà martedì 14 dicembre in casa contro South Carolina State.

