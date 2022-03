Torneo NCAA è LA vetrina per eccellenza per tanti giocatori che sognano una chiamata al Draft e quindi un posto in NBA. Fare una buona figura durante la March Madness, in diretta televisiva nazionale e con la pressione della gara secca di fronte a tantissimi spettatori, può alzare tantissimo le quotazioni, o abbassarle in maniera drammatica. Non vale per quei talenti cristallini con potenziale evidente, in questo caso per Paolo Banchero, Chet Holmgren e Jabari Smith, Davion Mitchell, considerato prospetto da metà primo giro o oltre, salì fino alla 9 per i Sacramento Kings grazie ad un torneo scintillante Ilè LA vetrina per eccellenza per tanti giocatori che sognano una chiamata ale quindi un posto in. Fare una buona figura durante la, in diretta televisiva nazionale e con la pressione della gara secca di fronte a tantissimi spettatori, può alzare tantissimo le quotazioni, o abbassarle in maniera drammatica. Non vale per quei talenti cristallini con potenziale evidente, in questo caso per i candidati alla Top 3 del prossimo Draft , certamente di più per altri giocatori che che un buon torneo potrebbero magari affacciarsi alla Top 5 o magari finire fuori dalla Lotteria, dopo la 14. Nella passata stagione ad esempio, considerato prospetto da metà primo giro o oltre, salì fino alla 9 per i Sacramento Kings grazie ad un torneo scintillante e la vittoria da protagonista con Baylor

10 giocatori da seguire in questo Vediamo chi sono igiocatori da seguire in questo Torneo NCAA che scatta giovedì pomeriggio poco dopo le 17, ora italiana, tra grandi talenti e prospetti che possono variare le proprie chances in vista del Draft di giugno.

Ad

Paolo Banchero

NCAA Giovedì scatta il Torneo: riflettori sulla Duke di Banchero 14/03/2022 A 13:30

Ala grande - Freshman - Duke

Fisico, talento, leadership, prontezza: queste le doti principali di Paolo Banchero, il freshman di Duke e di origini italiane che avrà ancora più riflettori addosso al Torneo, l'ultimo per coach Mike Krzyzewski. Di Paolo si è detto di tutto e di più, il suo gioco è stato vivisezionato per una stagione intera, si sanno pregi e difetti, ma non c'è dubbio che abbia tutte le caratteristiche per diventare un All Star in NBA. Magari non un uomo franchigia o un primo violino, ma una stella di sicuro: Banchero ha mostrato di avere il fisico (2.07 per 115 kg), la mentalità e grandi doti offensive, sia vicino a canestro, sia sull'arco, sia doti di playmaker per passare il pallone; ha dei limiti difensivi e tende a sparire quando non ha palla in mano, ma sembra il più pronto dei Top 3 per incidere da subito in NBA.

Chet Holmgren

Centro - Freshman - Gonzaga

Nessuno ha il potenziale di Chet Holmgren, matricola di Gonzaga, un fenicottero bianco di 212 centimetri con quasi 220 di apertura alare. La sua magrezza fa impressione (appena 88 chilogrammi), quelle leve sembra possano spezzarsi da un momento all'altro, eppure stiamo parlando di un unicorno vero e proprio, un talento cristallino in grado di muoversi, palleggiare e tirare come un esterno. In difesa è uno che, come Evan Mobley (rookie dei Cavs), cambia ogni scenario per la capacità di stoppare qualsiasi cosa e di cambiare sugli esterni; in attacco ha tiro anche da tre punti, movimenti spalle a canestro, può chiudere al ferro e sa passare bene la palla. Per fisico ricorda Porzingis ma qui siamo di fronte a qualcosa di davvero unico (14 punti, 10 rimbalzi, 3.4 stoppate col 41% da tre, uno dei quattro nella storia NCAA con almeno 40 triple segnate e 100 stoppate in stagione).

Jabari Smith

Ala - Freshman - Auburn

Per molti il vero candidato alla 1 del prossimo Draft: Jabari Smith sembra un compromesso tra la solidità e la prontezza di Banchero, e l'enorme potenziale di Holmgren. La 18enne ala di Auburn impressiona per l'eleganza nei movimenti e nel tiro, rara bellezza per un filiforme di 207 centimetri: praticamente al college tira in testa a chiunque, da qualsiasi posizione (17 punti col 44% dal campo e da tre), e a molti ha fatto scattare il paragone con Kevin Durant. Eccessivo ma non così blasfemo: inoltre Smith sfrutta la sua mobilità e le sue braccia infinite anche in difesa dove viaggia a 7 rimbalzi, una stoppata e 1.5 recuperi di media.

Jaden Ivey

Guardia - Sophomore - Purdue

Il giocatore più esplosivo e elettrico del college basket, un videogame umano, la cosa più simile a Ja Morant che si possa trovare. Jaden Ivey, guardia al secondo anno di Purdue, viene dall'estate 2021 in cui ha vinto il Mondiale 2019 col Team USA che comprendeva anche Holmgren, e in questa stagione è diventato ancora più concreto e decisivo: immarcabile in campo aperto e quando aggredisce il ferro, deve migliorare nel tiro da fuori, anche come meccanica (36% dall'arco), e nella metà campo difensiva, dove avrebbe braccia lunghe e mobilità per incidere maggiormente. Viaggia a 17 punti di media e ha il profilo perfetto per essere la prossima guardia che eccelle in NBA.

Keegan Murray

Ala - Sophomore - Iowa

Altro giocatore al secondo anno, Keegan Murray è quello che sta salendo più di tutti nei Mock Draft per quanto fatto con Iowa al torneo della Big Ten, vinto con 103 punti in 4 gare (32 in semifinale, 19 con 11 rimbalzi nella finale con Purdue)! E' un'ala completa con grande fisico, atletismo, verticalità, e che è passato dal 29% al 40% da tre in una stagione (22 triple nelle ultime 7 gare), il che lo rende un perfetto prototipo di "3&D" per la NBA. Se riuscirà a mostrare con continuità di essere anche un realizzatore e un creatore di gioco, ecco che potrebbe arrivare fino alla 4 dietro i tre super talenti citati sopra.

Bennedict Mathurin

Guardia - Sophomore - Arizona

Talento importante quello di Ben Mathurin, guardia canadese al secondo anno ad Arizona, allenato dall'italiano Riccardo Fois (assistente dell'head coach Tommy Loyd). Ha solo 19 anni, deve migliorare nelle letture (in attacco è ancora istintivo a volte) ed essere più concentrato in difesa, ma è diventato giocatore dell'anno in Pac 12 da leader offensivo assoluto dei Wildcats ad oltre 17 punti di media mostrando di poter segnare da distanza NBA, sia dal palleggio, sia su scarico, e di avere l'esplosività per finire al ferro. I destini di Arizona, una delle numero 1 del tabellone, passano da lui, che comunque è già stato decisivo nella finale del torneo della Pac 12 contro UCLA con 27 punti.

Johnny Davis

Guardia - Sophomore - Wisconsin

Giocatore esploso nel suo secondo anno, Johnny Davis è diventato l'opzione numero 1, 2 e 3 di Wisconsin, guadagnandosi una seria candidatura a giocatore dell'anno in NCAA. E' una guardia con punti nelle mani, uno scorer puro, capace di colpire da ogni posizione, andando al ferro, dalla media anche spalle a canestro e dall'arco; ha il fisico per essere un buon difensore e ha fatto vedere di essere un ottimo rimbalzista per il ruolo (6 doppie doppie con due gare da 15 rimbalzi). Davis inoltre sente le gare importanti, come quella da 37 punti sul campo di Purdue e contro Jaden Ivey.

Ochai Agbaji

Guardia - Senior - Kansas

Merce rara Ochai Agbaji, un senior, ovvero un ragazzo che ha completato il quadriennio di studi al college. Cresciuto di stagione in stagione nell'esperienza coi Jayhawks di Kansas, è diventato un giocatore completo capace di fare tutto, dal tirare da fuori con ottime percentuali al finire al ferro, senza paura di prendersi il ruolo di primo violino. Inoltre ha grande fisico ed è un ottimo atleta, tutte caratteristiche che lo potrebbero lanciare fino alla Top 10 del Draft in caso di un torneo importante.

Oscar Tshiebwe

Centro - Junior - Kentucky

Uno dei candidati al premio di giocatore dell'anno al college Oscar Tshiebwe, centro poco sopra i 2 metri che a Kentucky è stato un vero dominatore, una macchina da doppie doppie capace di viaggiare a 16 punti e 15 rimbalzi di media con 1.5 stoppate e il 62% al tiro (anche 5 partite da 20 o più rimbalzi). Il congolese non sembra materiale da NBA, più da Europa, ma resta imprescindibile per i Wildcats sotto entrambi i tabelloni dove praticamente tocca ogni pallone e si muove continuamente come il diavolo della Tazmania.

Johnny Juzang

Guardia - Junior - UCLA

Lo scorso anno fu il giocatore copertina dei Bruins che a sorpresa arrivarono fino alla Final Four e persero in overtime la semifinale con Gonzaga nonostante suoi 29 punti. Quest'anno Johnny Juzang si è visto di meno, complice una UCLA un po' sotto le aspettative, ma resta un esterno intrigante, vicino ai 2 metri, che può segnare da ogni posizione ed è un attaccante di razza (16 punti di media col 36% da tre e quasi 5 rimbalzi). Se al Torneo riesce a mostrare le sue doti e a portare avanti i Bruins, rischia di strappare anche una chiamata al primo giro.

Italiani all'estero, crescere fuori dalla comfort zone

NCAA Banchero non brilla ma resta Top 3 per il Draft NBA 24/02/2022 A 13:32