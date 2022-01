Duke University che schianta 88-73North Carolina State al Cameron Indoor Stadium di Durham. A brillare ancora una volta è la stella di Paolo Banchero : 21 punti per il gioiello di Seattle ma di origini italiane, con 8 su 11 al tiro, 8 rimbalzi, 4 assist e una stoppata, il tutto condito dal solito mix di fisicità, talento, maturità, leadership e capacità innata di fare sempre o quasi la cosa giusta al momento giusto, irreale per un 19enne. In generale è una serata da sogno per il "reparto lunghi" dei Bue Devils visto che Mark Williams, centro al secondo anno, sfodera una prestazione da assoluto dominatore con 19 punti, 11 rimbalzi e ben 8 stoppate! Vittoria numero 14 in 16 partite perche schiantaal Cameron Indoor Stadium di Durham. A brillare ancora una volta è la stella di che firma il terzo ventello consecutivo : 21 punti per il gioiello di Seattle ma di origini italiane, con 8 su 11 al tiro, 8 rimbalzi, 4 assist e una stoppata, il tutto condito dal solito mix di fisicità, talento, maturità, leadership e capacità innata di fare sempre o quasi la cosa giusta al momento giusto, irreale per un 19enne. In generale è una serata da sogno per il "reparto lunghi" dei Bue Devils visto che, centro al secondo anno, sfodera una prestazione da assoluto dominatore con 19 punti, 11 rimbalzi e ben 8 stoppate!

Con le due torri, Banchero e Williams, Duke segna addirittura 58 punti dentro l'area sugli 88 complessivi, il massimo in stagione: il match non inizia al meglio per la squadra di coach Mike Krzyzewski che infatti si ritrova sotto 15-8 in avvio. Da lì c'è il cambio di marcia sfruttando la fisicità di Paolo e Mark, e le scorribande delle due guardie Moore e Keels, anche loro materiale da NBA: Duke ribalta la partita, va all'intervallo avanti 45-36 e poi nella ripresa dilaga fino a +19. Nel finale NC State rimonta fino a -9 ma lì sono le giocate di Banchero e Moore in attacco, e le stoppate di Williams in difesa, a fermare il ritorno dei Wolfpack e ad allargare di nuovo la forbice fino al +15 finale, 88-73.

Un'altra prova importante per Duke e per il futuro NBA di Paolo Banchero che di partita in partita mostra agli scout e agli addetti ai lavori tutto il suo potenziale, tecnico e fisico, ma anche la sua prontezza nonostante abbia appena 19 anni. Se continua di questo passo, e magari riuscisse a portare i Blue Devils lontano nel Torneo NCAA, ecco che sarà una bella lotta con Jabari Smith e Chet Holmgrem per quell'agognata numero 1 del Draft del prossimo giugno.

