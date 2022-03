Duke non riesce a regalare una gioia a Mike Krzyzewski, Coach K. Virginia Tech, seed numero 7 del tabellone di conference. Finisce 82-67, un match che gli Hokies spaccano nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato, 42-39: decide Hunter Cattoor che indovina la gara della vita e chiude con 31 punti, massimo in carriera. Ai Blue Devils non basta Paolo Banchero che, dopo i 18 con 11 rimbalzi nella semifinale con Miami, ne aggiunge 20 con 8 su 11 al tiro, di gran lunga il migliore della sua squadra. Per il secondo sabato consecutivonon riesce a regalare una gioia a Prima la sconfitta contro i rivali di North Caroline nell'ultima gara di sempre al Cameron Indoor Stadium , poi il ko inopinato nella finale del Torneo dell'ACC al Barclays Center contro la modesta, seed numero 7 del tabellone di conference. Finisce, un match che glispaccano nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato, 42-39: decideche indovina la gara della vita e chiude con 31 punti, massimo in carriera. Ainon bastache, dopo i 18 con 11 rimbalzi nella semifinale con Miami, ne aggiunge, di gran lunga il migliore della sua squadra.

"Virginia Tech ha giocato benissimo e ha meritato la vittoria, questa sconfitta ci farà bene in ottica Torneo NCAA, alla fine non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, hanno dato tutto prendendo anche buoni tiri in attacco, purtroppo però abbiamo tirato con brutte percentuali", l'analisi post partita di coach K, che fallisce la conquista del 16esimo di titolo del Torneo dell'ACC in 42 partecipazioni. Duke chiude con un pessimo 4 su 20 dall'arco, il 49% totale dal campo, 10 perse e perde nettamente la lotta a rimbalzo, 37 a 26.

Come detto, il migliore è assolutamente Paolo Banchero: il talento di origini italiane sta in campo 37', chiude con 20 punti con 8 su 11 al tiro ma sbaglia l'unica tripla tentata, e firma appena un assist a fronte di 2 palle perse. Non ha sostegno dai compagni: Wendell Moore chiude con 11 punti e 6 rimbalzi, AJ Griffin finisce con 10 punti ma appena 1 su 8 da tre. Ora si attende soltanto la riunione della NCAA, la "Selection Sunday" e la composizione del tabellone a 68 squadre: da quel momento non si potrà più sbagliare nulla se si vorrà andare al grande ballo della Final Four.

